Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı kabul etti
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Son dakika haberi… Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Erdoğan son olarak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı kabul etti.
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