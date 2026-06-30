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Gündem Askerlikte ve emeklilikte yeni dönem: Gurbetçiler artık muaf olacak
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Askerlikte ve emeklilikte yeni dönem: Gurbetçiler artık muaf olacak

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Askerlikte ve emeklilikte yeni dönem: Gurbetçiler artık muaf olacak

TBMM Genel Kurulu'na sunulacak kanun teklifiyle, yurt dışında askerlik yapan Türk vatandaşları Türkiye'deki zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulacak. Hazırlanan torba yasa teklifinde askerlik muafiyetinin yanı sıra yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olan gurbetçileri ilgilendiren ekonomik bir madde de yer alıyor.

Meclis gündemine gelecek olan "Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik askerlik ve emeklilik düzenlemelerini içeriyor. Yeni yasa paketi yasalaştığında, bulundukları ülkede silah altına alınan gurbetçilerin Türkiye'de "asker kaçağı" durumuna düşmesi engellenecek.

Düzenlemeyle birlikte, ikamet ettikleri ülkede zorunlu veya muvazzaf askerlik hizmetini yerine getiren Türk vatandaşları, Türkiye'deki zorunlu askerlik yükümlülüğünden tamamen muaf sayılabilecek. Söz konusu muafiyetin uygulanacağı ülkeleri ve katılım şartlarını belirleme yetkisi ise doğrudan Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) devredilecek. Mevcut sistemde dövizle askerlik imkanından yararlanmayan ve yaşadığı ülkede askerlik yapan kişilerin karşılaştığı yasal mağduriyetlerin giderilmesi hedefleniyor. Yapılan planlamalara göre, Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi beklenen bu düzenlemeden ilk etapta yaklaşık 400 bin gurbetçinin faydalanması öngörülüyor.

EMEKLİ MAAŞLARINDA DA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK!

Torba yasa teklifinde askerlik muafiyetinin yanı sıra yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olan vatandaşları ilgilendiren ekonomik bir madde de yer alıyor. Mevcut mevzuata göre, yurt dışı borçlanmasıyla Türkiye'den emekli aylığı bağlanan gurbetçiler, ülkede sigortalı bir işe girdiklerinde emekli maaşları tamamen kesiliyordu. Yeni kanun teklifiyle bu kısıtlamanın ortadan kaldırılması ve sigortalı çalışmaya başlayan gurbetçilerin emekli aylıklarındaki kesintilere son verilmesi planlanıyor. Ekonomi ve savunma kurmaylarının üzerinde çalıştığı yasa paketi, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek oylamaya sunulacak.

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Yorumlar

Ahmet

Bu hafta TBMM gündeminde olacak yeni kanun teklifi, gurbetçilerimize ülkedeki zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutmayı amaçlıyor. Bu düzenleme, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ikamet ettikleri ülkede silah altına alınmaması ve Türkiye'de "asker kaçağı" statüsüne düşmemelerini sağlayacak. Hem milli savunmamızı güçlendirmek hem de gurbetçilerimize haklarını tanımak adına bu adım atılıyor. Ayrıca, yurt dışında borçlanarak emekli olan vatandaşlarımıza da çalışmaya başlamaları durumunda emekli maaşlarında kesintilere son verilecek. Bu düzenlemeler ülkemizin ve vatandaşlarımızın refahını artırmayı hedefliyor. Allah razı olsun bu hassas kararları alan değerli Cumhurbaşkanımızdan ve TBMM'den.
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