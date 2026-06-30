Apple tarihinin en büyük sızıntısı: iPhone 18 Pro’nun sırları çalındı!

Apple, tarihinin en kritik güvenlik ihlallerinden biriyle karşı karşıya. iPhone 18 Pro serisinin resmi tanıtımına aylar kala; cihazın tasarımına, donanımına ve tedarik zincirine ait gizli bilgiler bilgisayar korsanlarının eline geçti.

Geçtiğimiz hafta, Apple'ın Hindistan'daki üretim ortaklarından Tata Electronics'in siber saldırıya uğradığı gündeme gelmişti. "World Leaks" adlı fidye yazılımı grubu, hem Apple'a hem de Tesla'ya ait 200 binden fazla ticari sırrı ve gizli belgeyi ele geçirdiğini duyurdu. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, sızdırılan bu veriler arasında tedarikçi listeleri, kritik bileşen detayları ve henüz piyasaya sürülmemiş iPhone 18 Pro modellerine ait görüntüler yer alıyor.

SIZAN GÖRÜNTÜLER TASARIM DETAYLARINI GÖSTERİYOR

Bilgi hırsızlığının en dikkat çekici kısımlarından biri, iPhone 18 Pro'nun dayanıklılık testine ait olduğu iddia edilen video. Şu anda silinmiş olsa da paylaşılan görüntülerde cihaz, geçen yılki iPhone 17 Pro serisini anımsatan bir tasarım diliyle karşımıza çıkıyor. Neowin tarafından elde edilen bir ekran görüntüsünde gri tonlardaki telefonun oldukça sağlam göründüğü dikkatlerden kaçmıyor; ancak cihazın önceki nesillere kıyasla daha kalın bir kasaya sahip olduğu göze çarpıyor. Apple'ın bu değişikliğe daha yüksek kapasiteli bir batarya yerleştirmek için gitmiş olması güçlü bir ihtimal.

TEDARİK ZİNCİRİ HARİTASI DİJİTAL DÜNYAYA SAÇILDI

Sızıntı sadece cihazın dış görünüşüyle sınırlı kalmadı. Reuters, iPhone 18 Pro modellerindeki yüzlerce bileşenin hangi tedarikçilerden geldiğini gösteren en az altı belgeyi inceledi. Ana devre kartındaki çiplerden kamera modüllerine ve batarya parçalarına kadar birçok teknik detay, artık dark web ortamında dolaşımda.

Konuya yakın kaynaklara göre Apple, bu verileri "çok hassas" kategorisinde tutuyor ve henüz piyasaya çıkmamış modellere dair bilgilerin halka açık mecralara düşmesi şirket içinde büyük endişe yarattı. Teknoloji devi şu an yaşanan bu veri sızıntısını mercek altına almış durumda; ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.