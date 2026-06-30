Katar'dan Trump'a yalanlama geldi! ABD ve İran arasında planlanmış bir görüşme yok

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, başkent Doha’da düzenlediği basın toplantısında ABD-İran görüşmelerine değindi. ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’ın Katar’da olduğunu ancak doğrudan İranlı yetkililer ile görüşmeyeceklerini kaydeden el-Ensari, Witkoff ve Kushner’ın arabulucular ile bir araya gelerek müzakereye yönelik ilerlemeleri ele alacağını sözlerine ekledi.

Sözcü el-Ensari, İran’ın 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlıklarının henüz Tahran’a gönderilmediğini bildirerek dondurulmuş İran fonları meselesinin Tahran ve Washington arasındaki müzakerelerin ilerleyişiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

Hürmüz Boğazı’na değinen Sözcü el-Ensari, ABD ve İran arasında yaşanan karşılıklı ateş açma olaylarının kontrol altına alınması için gerilimi azaltmaya yönelik özel bir acil durum hattının kullanıldığını söyledi. Bakanlık Sözcüsü Mecid el-Ensari, Katar’ın, hayati önem taşıyan bu boğazdan gemilerin güvenli geçişi konusunda Umman ile koordinasyon sağladığını ve Katar’ın boğazdan geçiş özgürlüğünü son derece önemli gördüğünü dile getirdi.

İRAN DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ilerleyen günlerde ABD ile hiçbir düzeyde görüşme yapılmasına yönelik bir planın bulunmadığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Sözcü İsmail Bekayi, ilerleyen günlerde ABD ile hiçbir düzeyde görüşme yapılmasının planlanmadığını kaydetti. Dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması sürecini takip etmek amacıyla İranlı uzmanlardan oluşan bir heyetin bu hafta Katar'ı ziyaret edeceğini belirten Bekayi, üst düzey ABD'li yetkililerin Doha'ya yapacağı eş zamanlı ziyaretin İran heyetinin seyahatiyle bir ilgisi olmadığını vurguladı.

İran ile ABD'nin nihai bir anlaşmaya varmak için henüz müzakere aşamasına girmediğini ifade eden Bekayi, bu sürecin ancak yakın zamanda imzalanan mutabakat zaptının temel hükümlerinin uygulanmasının ardından başlayabileceğini bildirdi. Bekayi; tüm cephelerde çatışmaların sonlandırılması, ABD'nin deniz ablukasının kaldırılması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'ın ham petrol ihracatına yönelik ABD muafiyetlerinin çıkarılması ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması gibi kritik adımların bu şartlar arasında yer aldığına dikkat çekti.

İran'ın mevcut önceliğinin söz konusu hükümlerin yerine getirilmesini sağlamak olduğunu aktaran Bekayi, "Taleplerimizi ciddiyetle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.