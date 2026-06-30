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Gündem Tatil ayağına yurt dışına kaçan soytarı! “Bana resmi soruşturma bildirimi ulaşmadı”
Gündem

Tatil ayağına yurt dışına kaçan soytarı! “Bana resmi soruşturma bildirimi ulaşmadı”

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Tatil ayağına yurt dışına kaçan soytarı! "Bana resmi soruşturma bildirimi ulaşmadı"

Milli ve manevi değerlerimize saldırıp yurt dışına tüyen Deniz Göktaş isimli soytarı, savcılığın soruşturma kararına ilişkin açıklama yayınladı ve kendisine henüz resmi bildirim yapılmadığını ileri sürdü.

Sözde mizah adı altında Kur'an'a, mukaddes değerlerimize,  devlet büyüklerimize hakaretler yağdıran ve hakkında savcılıkça soruşturma başlatılan Deniz Göktaş adlı soytarı güya tatil için kaçtığı yurt dışından açıklama yaptı. Sözde komedyen, kendisine soruşturma ile ilgili bir resmi bildirim ulaşmadığını iddia etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sözde stand-up gösterisi "Ölü Deniz"deki rezil benzetme ve hakaretleri ile mütedeyyin kesimin sinir uçları ile oynayan ve bu ahlaksız tavrı ile cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın methiyelerine mazhar Deniz Göktaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Soruşturmayla ilgili olarak kendisine resmi bir bilgilendirme yapılmadığını ileri süren Göktaş, paylaşımında, "Gösterinin tamamı hâlâ YouTube'da. Çok soru gelmiş, bana ulaşan resmi bir bilgi yok. Olursa buradan bilgilendiririm." ifadelerini kullandı.

 

Yurt dışına çıkacağı yönündeki iddialara da değinen Göktaş, "Ne olursa olsun Türkiye dışında yaşamak ya da stand-up yapmak gibi bir planım yok, çünkü tadı olmaz." dedi.

 

NE OLMUŞTU?

Sözde komedyen özde soytarı Deniz Göktaş Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen gösterideki çirkin üslubu ve manevi değerlere hakaretleri sebebiyle büyük tepki çekmişti.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

 

Konuyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında cumhuriyet başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.” denilmişti.

 

ÖNCE KAÇTI, SONRA 'DÖNERİM' DEDİ

Sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Göktaş, bir süredir planladığı tatil için yurt dışında olduğunu iddia ederek, "Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim" demişti.

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