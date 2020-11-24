Yunanistan'ın gözü döndü! İyice kudurdular: Türkiye için suikast çağrısı!

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Wights of Salem isimli Youtube kanalı tarafından çevrilen Yunanistan'da yayın yapan bir kanalda skandal sözler sarf edildi.

Yunan kanalında açıklamalarda bulunan Yunan Profesör Spiros Plakoudas, Türkiye'ye yönelik suikast, sabotaj ve kundaklama çağrısında bulundu.

"Türkiye her girdiği yerde kazanıyor ve geri adım atmıyor" ve "Yunan istihbaratı ne işe yarıyor?" ifadelerinde bulunan gözü dönen Yunan profesör, "Yunan annelerinin ağlamaması için Türk annelerinin ağlaması gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin zaferlerini anlattı

Gözü dönen Prof. Plakoudas, Türkiye'nin girdiği her mücadeleyi kazandığını söyleyerek "Şu anda 2020 Martında Türkiye'nin mağlup(!) olduğu İdlib harekatı haricinde 2016-2017'de DAEŞ ve PYD'ye karşı Fırat Kalkanı Harekatı ile cephede zafer kazandı. 2018'de Afrin'de Kürtlere(PKK/YPG) karşı Zeytin Dalı harekatını kazandı. Kuzey Suriye'de Ekim 2019'da Barış Pınarı Operasyonu'nu başlattı ancak Ruslar oraya müdahale etti. 2020'nin Mayıs-Haziran aylarında Trablus savaşında Hafter karşısında yine zafer kazandı. Bingazi'ye ilerlemedi belki ama bu da bir zaferdi. Aynı zamanda 2020 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı Pençe-Kaplan Operasyonu da zaferle bitti." diye konuştu.

"Türklerin zaferleri bizleri endişelendirmemeli mi?"

Türkiye'nin zaferlerinden rahatsızlığını dile getiren Yunan profesör, "Müttefiki Azerbaycan'ın Karabağ savaşındaki zaferi bu bizi endişelendirmemeli mi? Karabağ'daki zaferin asıl sorumlusunun ve Libya'daki zaferin mimarının Türkler olması bizi endişelendirmemeli mi?" diye sordu.

Açık suikast çağrısında bulundu: "Yunan gizli servisi ne işe yarıyor?"

Kinden gözü dönen Yunan Profesör Spiros Plakoudas, suikast ve sabotaj çağrısı için Yunan istihbaratına seslenerek "Açıkça beyan ediyorum ve suçlanıp suçlanmamam umrumda değil, Yunan gizli servisi ne işe yarıyor?" ifadelerini kullandı.

"Türkler illa kapımıza mı gelmeli?" diyen Yunan profesör, Yunan istihbaratına yapması gerekini şu ifadelerle açıkladı:

"Kara operasyonlarına karşı ne yapacağız? Bazıları bunun ne anlama geldiğini bilmiyordur belki. Sabotaj, suikastler, kundaklamalar ittifaklar, silah tedariki, her şey..."

"Yunan annelerinin ağlamaması için Türk annelerin ağlaması gerek"

Yunan annelerinin ağlamaması için Türk annelerinin ağlaması gerektiğini söyleyen alçak profesör, şunları söyledi:

"Meis, Leros ve Kıbrıs'ta kendi halkınızın kanının akmasını ve kendi annenizin çocukları için ağlamasını istemiyorsanız, o zaman Türklerin annelerinin Kürdistan dağlarında, Suriye çöllerinde, İdlib zeytinliklerinde ağlaması gerekiyor.

Şu an sadece kötülüğün gelmesini bekliyorsunuz ve sadece F-35 vb. konularla şeytanı kovmaya çalışıyorsunuz, ama Türkler kazanıyor ve geri adım atmıyor."