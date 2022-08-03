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Gündem Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı
Gündem

Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı

Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği tespit edilen mülteci botlarındaki göçmenlerin kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 15:31:00 -
Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2 Ağustos'ta Ege Denizi'nin Çeşme batısında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği belirtildi.

Bu anlara ilişkin görüntülerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı." bilgisi verildi.

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