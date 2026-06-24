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Yaşam Lastiği patlayan araçta sır perdesi! 19 yaşındaki genç nasıl öldü?
Yaşam

Lastiği patlayan araçta sır perdesi! 19 yaşındaki genç nasıl öldü?

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Lastiği patlayan araçta sır perdesi! 19 yaşındaki genç nasıl öldü?

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde lastiği patlayarak yoldan çıkan otomobilin sürücüsü E.S.Ç., dakikalar sonra aracın içinde başından vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili sır perdesinin aralanması için soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’da lastiği patlayıp yoldan çıkan otomobildeki 19 yaşındaki sürücü, dakikalar sonra başından vurulmuş halde bulundu. Edinilen bilgilere göre, Çatalca ilçesine bağlı Binkılıç Mahallesi istikametinden Saray yönüne seyreden E.S.Ç. yönetimindeki 34 KGA 534 plakalı otomobil, Sefaalan Mahallesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak durdu. Aracın lastiğinin patladığını gören mahalle sakinleri, sürücünün yanına giderek yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordu. Ancak sürücünün herhangi bir yardım talebinde bulunmaması üzerine bölgeden ayrıldıkları öğrenildi.

 

İddiaya göre yaklaşık 10 dakika sonra bölgeden geçen başka bir vatandaş, sürücüyü otomobil içerisinde başından vurulmuş halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 

Hastanede hayatını kaybeden E.S.Ç.’nin cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere morga kaldırıldı.

 

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönündeki soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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