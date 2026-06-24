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Dünya İtalya Başbakanı Meloni'den NATO çağrısı
Dünya

İtalya Başbakanı Meloni'den NATO çağrısı

Yeniakit Publisher
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İtalya Başbakanı Meloni'den NATO çağrısı

Açıklamalarda bulunan İtalya Başbakanı Meloni, NATO'da Avrupa bileşeninin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa'nın, savunma ve güvenlik üzerine kendi sorumluluklarını üstlenerek, NATO içinde daha sağlam ve güçlü bir Avrupa bileşeni oluşturma yolunda kararlılıkla yürümesi gerektiğini belirtti.

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'nın oluşturduğu E5 ülkelerinin liderleri, Almanya'nın başkenti Berlin'deki zirvede bir araya geldi.

Meloni, zirve sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, "Avrupa, savunma ve güvenlik alanlarında kendi sorumluluklarını üstlenmeli ve Atlantik İttifakı içinde daha sağlam ve daha güçlü bir Avrupa bileşeni oluşturma yolunda kararlılıkla ilerlemelidir." dedi.

 

Bu sürecin ABD ayağının tamamlayıcı bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Meloni, "Sahip olduğumuz güçlü yönler değerlendirilirken aynı zamanda sağlam bir Avrupa sanayi altyapısının oluşumu da teşvik edilmelidir." diye konuştu.

NATO'nun geçen yıl Lahey'deki zirvesinde üye ülkelerin verdiği taahhütlerin geleneksel savunmayı kapsamadığını, aksine daha geniş bir güvenlik ve stratejik dayanıklılık anlayışına dayandığını dile getiren Meloni, şöyle devam etti:

"Bu, kritik altyapıyı korumak, enerji tedarikini garanti altına almak, aileler ile işletmelerin verilerini siber saldırılardan korumak, acil durum müdahale kapasitemizi güçlendirmek, sınırlarımızı korumak anlamına geliyor. Bu nedenle, izlemeye devam etmek istediğimiz yol, savunma ve güvenlik kavramına çok boyutlu bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, İttifakın tüm cephelerine yönlendirilmelidir."

Meloni, Atlantik İttifakının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Batı birliğinin temel taşlarından biri olan transatlantik bağı daha da güçlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

 

"Önemli kararlar ve olaylar bizi bekliyor"

Bugünkü toplantının ana konularından Ukrayna'ya da değinen Meloni, "Ukrayna konusunda, öncelikle saldırıya uğrayan ülke için etkili güvenlik garantileri gerektiren, bir bağlamda adil ve kalıcı bir barışa olan bağlılığımızı yineliyoruz. Ancak adil ve kalıcı bir barış mümkün olana kadar Kiev'i desteklemeyi sürdürmedikçe hiçbir şey mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Meloni, Orta Doğu'da da ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın herkes açısından olumlu sinyal olduğunu belirterek, bağlamın kırılganlığının, katkıda bulunmanın ve çerçeveyi sağlamlaştırmak için her türlü çabayı gösterme gerekliliğinin farkında olduklarını söyledi.

İtalya Başbakanı, nükleer mesele, bölgesel istikrar ve seyrüsefer özgürlüğü de dahil olmak üzere uluslararası deniz yollarının güvenliğinin merkezi önemde olduğunu vurgulayarak, "Hürmüz Boğazı herkes için stratejik bir öncelik. İtalya, elbette gerekli olabilecek herhangi bir yetkilendirmeye tabi olmak kaydıyla, bu konuda yardıma hazır olduğunu zaten bildirdi." dedi.

Meloni, önemli kararların arifesinde olduklarının altını çizerek, "Önemli kararlar ve olaylar bizi bekliyor ve İtalya, her zaman olduğu gibi üzerine düşeni yapacak." diye konuştu.

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