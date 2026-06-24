Çin'de artık kimse ne dilini, ne dinini ne de kültürünü öğrenemeyecek! Zorunlu asimilasyon yasasına ‘her ülke bunu yapıyor’ savunması!

Çin, 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan Etnik Birlik ve İlerleme Yasası ile ülkedeki tüm etnik ve dinî toplulukların kültürlerini ve dillerini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. ‘Etnik özerklikten zorla asimilasyona’ diye özetlenen yasa ile Pekin, tüm etnik grupların kendi değerleri yerine Çin ulusal aidiyeti altında birleşmesini öngörüyor. Etnik köken veya dini aidiyetler yerine zorla Çin ulusal kimliğine bağlı vatansever bireyler yetiştirilmesine odaklanan yasa, tüm etnik azınlıkların anaokulundan itibaren Mandarin Çincesini öğrenmesi, kendi dil, din ve kültürleri yerine Çin'in dil, din ve kültür değerleri ile yetiştirilmesini zorunlu kılıyor.

Bu yeni asimilasyon politikası, etnik gruplar üzerinde tam devlet kontrolü sağlarken, etnik grupların tem gelenek ve göreneklerinden, dinlerinden vazgeçmesini öngörüyor. Ülkede bu yeni yasanın mağdur edeceği grupların başında Uygur Türkleri, Tibet ve Moğol halkları gelse de Çin’de resmi olarak 56 ayrı etnik grup bulunuyor.

ARTIK TÜM ETNİK GRUPLAR HEDEF

On yıllardır evlerine zorla ‘akraba, amca’ gibi yerleştirdikleri Çinli görevlilerle Müslüman olanları tespit ettikten sonra anne ve babaları zorla kamplara gönderip çocukları yurtlarda asimile benliğinden koparan Çin, Müslüman Uygur Türklerine karşı uyguladığı bu vahşi yöntemi artık ülkedeki tüm etnik gruplara da uygulamaya hazırlanıyor.

‘HER EGEMEN ÜLKE BUNU YAPIYOR’ DİYE SAVUNDU

Çin Adalet Bakan Yardımcısı Hu Veylie ise Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin Pekin'deki yasama oturumunda yeni yasanın ülke dışındaki kişi ve kuruluşları da yargılama yetkisi veren hükümlerini de savunarak bunun bir sınır aşımı olmadığını savundu.

Yasayla ülke dışında etnik dayanışma ve ilerlemeyi tehdit eden ve ayrılıkçılığı teşvik eden faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşlara yargı yolunu açacağını teyit eden Bakan Yardımcısı Hu, "Yasayı tahrif eden, yanlış yorumlayan, yargı yetkisinin sınır aşırı kullanımı diye karalayanlar var. Bu tür bir yorum ne objektif ne de hukuka uygun. Bu düzenleme ulusal koşullara, ulusal yargı yetkisine ve yaygın uluslararası pratiklere dayanıyor" dedi.

Hu, yasadaki hükümlerin egemen devletlerin ortak pratiği olduğunu savunarak, "Tüm ülkelerin ayrılıkçılığı ve sabotaj faaliyetlerini engellemeye, toplumsal düzeni ve dayanışmayı ulusal mevzuatıyla güvenceye alma hakkı vardır" diye konuştu.

DİN VE İNSAN HAKLARI BAHANE

Düzenlemenin yalnızca "yasal olmayan faaliyetleri" hedef aldığını ve Çin'in egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumayı amaçladığını ifade eden Hu, "Çin, etnisite, din ve insan hakları bahanesiyle iftira, kara çalma, çevreleme, baskılama, sızma ve sabotaj gibi faaliyetlerin yürütülmesine karşı çıkıyor." diye konuştu.

Etnik azınlıklara ulusal aidiyet için birlik olma ve ortak topluluk hissini güçlendirme misyonu yükleyen bir yasa, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin mart ayındaki yıllık genel kurul toplantısında mecliste kabul edilmişti.

Etnik politikaları genel ulusal güvenlik perspektifiyle birleştiren yasa, etnik azınlıkların anaokulundan itibaren Mandarin Çincesini öğrenmesini şart koşarken "vatansever bir eğitim sisteminin" önemine işaret ediyor.

Öte yandan bayrak, marş ve amblem gibi ulusal sembollerin onurunun korunmasına yönelik hükümler de, yasada yer alıyor.

7 bölüm ile 60 maddeden oluşan yasa, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.