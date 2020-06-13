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Dünya

Yunanistan'ın eski istihbaratçısı Savas Kalenderisis'in Türkiye sözleri ülkede olay oldu! 'Hoşumuza gitmeyecek belki ama...'

Yunanistan'ın eski istihbaratçısı ve casusu olarak tanınan Savas Kalenderisis'in Türkiye'ye yönelik itirafları olay oldu. Yunanlı isim, "Yunanistan, Türkiye'nin silahlanma programları konusunda attığı adımları takip etmedi. Ve şimdi ayrıntıları hoşumuza gitmeyecek hoş olmayan bir durumdayız" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 11:15:00 - 2020-06-13 11:39:59

Yunanistan'ın eski istihbaratçısı Savas Kalenderisis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de güçlenirken ülkesinin olup bitenleri izlemekle yetindiğini söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Savas Kalenderisis, "Son dönemde Erdoğan'ın bizi uyuttuğunu söyleyebilirim. Türk ekonomisini güçlendirdi. GSMH'sini üçe katladı. Savunmasını güçlendirdi.  Bunları yaparken Yunanistan ve Kıbrıs uykuya dalmıştı. Temelde silahlanma programlarını ihmal ettik. Yunanistan, Türkiye'nin silahlanma programları konusunda attığı adımları takip etmedi. Ve şimdi ayrıntıları hoşumuza gitmeyecek hoş olmayan bir durumdayız" dedi.

Yunanistan tutuştu! Ülke olarak bu olaya kilitlendiler: Türkiye bunu yaparsa...
Yunanistan tutuştu! Ülke olarak bu olaya kilitlendiler: Türkiye bunu yaparsa...

Dünya

Yunanistan tutuştu! Ülke olarak bu olaya kilitlendiler: Türkiye bunu yaparsa...

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Yorumlar

Mehmet

Akılı adam bizi uyutuyor.18 adayı unutturmaya calisiyor
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enes

yunan bile anladı devekuşu kk anlamadı
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