Yunanistan’ın elini kolunu bağlayacak S-400 gerçeği!

Türkiye’nin NAVTEX ilan ettiği bölgede savaş uçaklarıyla taciz uçuşu gerçekleştiren Yunanistan, aynı zamanda silahlandırılması yasak olan Meis Adası’na asker konuşlandırdı. Bununla birlikte Atina yönetimi, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile birlikte Türkiye’ye sözde gözdağı vermek için provokatif bir tatbikat gerçekleştirdi.

Atina’nın hamleleri hukuku ayaklar altına alırken, Doğu Akdeniz’de sürekli yükselen gerilim yeni bir boyut kazandı.

Yunanistan’ın, “bir kaza olması durumunda” sonucun savaş olacağını söylemesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu rest çekerek cevap verdi. Ankara, yaşanacakların bir kaza olmayacağını, gereği neyse onun yapılacağını belirtti.

Tüm bu kritik gelişmeler ışığında bölgede savaş çıkması ihtimalini değerlendiren analistler, S-400’lerin konumuna dikkat çekti. Yeni Şafak’a konuşan TRT World Analisti Yusuf Erim, Rusya’dan S-400 Hava Savunma Sistemi satın alınmasının doğruluğuna dikkat çekti.

“Doğu Akdeniz uçuşa yasak bölge haline gelir”

Ayrıca sistemlerin tam zamanında alındığını belirten Erim, “S-400'lerin kurulumu ve aktivasyonu kısaca Doğu Akdeniz'i uçuşa yasak bölge haline getirir. Bu savaş durumunda Türkiye'yi büyük avantaj sağlar.” dedi.

Fransa ve BAE’nin Atina hükümetini taşeron olarak kullandığını vurgulayan Analist Yusuf Erim, Libya’da da Hafter’in benzer bir şekilde kullanıldığını hatırlattı. Aynı zamanda Erim, iki ülkenin Yunanistan’ı desteklemesi için, “Türkiye açısından büyük bir sorun olmaz” diye konuştu.

Savaş çıkması durumunda Yunanistan’a belli oranda destek verileceğinin altını çizen TRT World Analisti, buna rağmen savaşta Fransa ve BAE’nin olmayacağını, aynı zamanda çatışmaların Paris ve Abu Dabi’de değil Yunan karasularında ve adalarında yaşanacağını hatırlattı. Erim, “Atina'nın bunu hızlı şekilde anlaması gerekir” ifadesini kullandı.