Yunanistan’ın cuma namazına gitmesini engelleyen kararına eylemli tepki!

Yeni Akit Ankara

Azınlık Okulları Encümenler Birliği 9 Aralık Perşembe yaptığı açıklama ile 17 Aralık Cuma günü Batı Trakya genelindeki tüm azınlık ilkokullarına öğrencilerin gönderilmemesi yönünde encümen ve velilere tavsiyede bulundu. Gümülcine merkezli Gündem Gazetesi ve Çınar FM sitesinde yer alan haberlere göre, Encümenler Birliği’nin kararı encümen heyetleri, öğrenci velileri ve Türk Azınlık kurumları tarafından tam destek görüyor. Bu çerçevede 17 Aralık Cuma günü Batı Trakya çapında azınlık okullarının tamamının eylem tavsiyesine uyarak kapalı kalması bekleniyor.

Azınlık Okulları Encümenler Birliği’nin açıklaması

Azınlık Okulları Encümenler Birliği 9 Aralık Perşembe günü şu açıklamayı yaptı: “Azınlık Okulları Encümenler Birliği Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri 7 Aralık tarihinde gerçekleştirdikleri çevrimiçi toplantıda, idarenin haksız ve hukuka aykırı uygulamalarından vazgeçmediğini hatta ve hatta bunlara her geçen gün yeni bir hukuksuzluğu ekleyerek devam ettirdiğini dikkate alarak; Hukuksuz uygulamalara dur demek ve sesimizi gerek Yunan, gerekse uluslararası kamuoyuna duyurabilmek ve hak gasplarına dikkat çekmek amacıyla 17 Aralık Cuma günü Batı Trakya genelinde tüm azınlık ilkokullarına öğrencilerin gönderilmemesi yönünde encümen ve velilere tavsiyede bulunulmasını kararlaştırmışlardır. Bu vesileyle ve 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü münasebetiyle, eğitim hakkının en önemli insan haklarından bir tanesi olduğunu ülkemiz idarecilerine bir kez daha hatırlatmak isteriz. Azınlık eğitiminin statüsü uluslararası ve ikili antlaşmalarla belirlenmiş olup, bu statü, tek taraflı irade ile ve bu antlaşmalara aykırı iç hukuk düzenlemeleri ile ortadan kaldırılamaz. Bu açıkça, hukuk tanımazlıktır, uluslararası hukuku yok saymaktır ve demokrasinin beşiği olduğu iddia edilen ülkemiz Yunanistan için, kocaman bir kara lekedir. Değerli encümenler ve saygıdeğer veliler; Unutmayalım ki, çocuklarımız geleceğimizdir! Geleceğimizin ipotek altına alınmasını istemiyorsak, hep birlikte HAK GASPINA SON diyelim”

BTTÖB: Yıllardır uygulanan Cuma saati uygulamasına keyfi olarak son veriliyor

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği de, (BTTÖB) 17 Aralık Cuma günü azınlık okullarında yapılacak eylemle ilgili olarak açıklama yayımladı. Eylemi desteklediğini açıklayan BTTÖB, sorunsuz uygulanan Cuma günü programının da değiştirilmesini, bardağı taşıran son damla olarak nitelendirdi. Konuyla ilgili olarak Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği’nin açıklaması şöyle: "Uluslararası bir antlaşma ile emanet edildiğimiz ve eğitim haklarımız tüm taraflarca bilinmesine rağmen, bugüne kadar azınlık eğitimi üzerinde bizleri söz sahibi yapmamak üzere kurulmuş stratejiyi devam ettirmek, hüsnü niyetten yoksun bir anlayışta direnmek, hem insan haklarını hem de azınlık haklarını yok saymaktır. Özellikle cunta yönetiminden sonra azınlığın fikri alınmadan, tek taraflı çıkarılan yasalarla azınlık eğitiminin her geçen gün özel ve özerk olma özelliği, elinden alınmaktadır. Bugün itibarıyla, azınlık eğitim sistemi içinde Türkçe ve Yunanca eğitim verecek anaokulu talebimiz dikkate alınmıyor. İlkokullarımızın özel statüsü dikkate alınmadan çocuk azlığı bahane edilerek ilkokullarımız bir bir kapatılıyor. Hali hazırda görev yapan öğretmenlerimizin kendilerini geliştirilmeleri için talep edilen Türkiye destekli seminerlere imkân verilmiyor. Türkiye üniversitelerinden mezun olan öğretmenlerimizin ilkokullarımıza atanması talebimiz, 1973’ten buyana karşılık görmüyor. Sayıca yetersiz olmalarına rağmen yeni azınlık ortaokul ve lisesi açılmasına müsaade edilmiyor. Okullarımızda eğitim kalitesinin yükselmesi maalesef istenilmiyor ve devlet okulları özendiriliyor. Yıllardır sorunsuz uygulanan Cuma saati uygulamasına keyfi olarak son verilerek, azınlık okullarına dönük bir hak daha elimizden alınıyor. Bardağı taşıran bu son hak gaspı ile birlikte eğitimde var olan tüm sorunlara dikkat çekmek ve sorunlara çözüm aramak maksadıyla Encümenler Birliği azınlık okullarında bir boykot kararı aldı. 17 Aralık 2021 tarihinde uygulanacak bu boykot kararını desteklediğimizi tüm kamuoyu ile paylaşırız"

Türk Azınlık kurumlarından eyleme tam destek

Azınlık Okulları Encümenler Birliği tarafından yapılan açıklama sonra Batı Trakya Türklerinin sivil toplum kuruluşları ve kurumları eyleme tam destek verdiklerini açıkladılar. Bu çerçevede Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, DEB Partisi, Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği, Gümülcine Türk Gençler Birliği, İskeçe Türk Birliği, Batı Trakya İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği ve ABTTF yaptıkları açıklamalarla eyleme destek vereceklerini açıkladılar.