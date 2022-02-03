  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset "Yunanistan'ın bu tavrını lanetliyoruz"
Siyaset

"Yunanistan'ın bu tavrını lanetliyoruz"

Göçmenlerin kıyafetlerini çıkarıp geri iten Yunanistan unsurlarının 12 kişinin donarak ölmesine neden olması hakkında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yunanistan'ın bu tavrını lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 07:52:00 -
"Yunanistan'ın bu tavrını lanetliyoruz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kıyafetleri alınarak geri itilen 12 göçmenin donarak ölümüne sebep olan Yunanistan'ın tavrını lanetlediğini bildirdi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeter artık. Yunanistan insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Kıyafetleri alınarak geri itilen 12 göçmenin donarak ölümüne sebep olan sözde AB üyesi Yunanistan'ın bu tavrını lanetliyor, uluslararası kuruluşları, özellikle BM Mülteciler Yüksek Komiserliğini göreve davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay