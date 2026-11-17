Suriye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye halkının ortaya koyduğu güçlü irade sayesinde ülkenin geleceğine güvenle baktıklarını ifade etti. Fidan, Suriye’nin bölgede istikrar, kalkınma ve terörle mücadeleye önemli katkılar yapan bir ülke haline geldiğini belirterek bu sürecin Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve arkadaşlarının liderliğinde ilerlediğini söyledi.

Türkiye ile Suriye arasındaki görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm yönlerinin ele alındığını aktaran Fidan, özellikle savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğine ilişkin planlamaların yeniden gözden geçirildiğini kaydetti.

SURİYE ORDUSUNUN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DESTEK

Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasına yönelik Türkiye’nin hassasiyetinin yüksek olduğunu vurgulayan Fidan, ülkenin içeriden ve dışarıdan gelebilecek bölünme ve terör tehditleriyle meşgul olmaması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin, Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması ve güvenlik kurumlarının kapasitesinin güçlendirilmesi için yoğun gayret gösterdiğini belirten Fidan, bu çalışmaların terörle mücadele ve ayrılıkçı güçlere karşı devlet otoritesinin sağlanması açısından önem taşıdığını dile getirdi.

DEAŞ başta olmak üzere bölgedeki terör örgütlerinin oluşturabileceği güvenlik ve asayiş sorunlarına dikkat çeken Fidan, bu tür sorunların ticaret ve bağlantısallık açısından da büyük sıkıntılara yol açabileceğini söyledi. Devrik rejimden kalan savaş kalıntılarının temizlenmesine yönelik kabiliyetlerin geliştirilmesinin de önemli olduğunu vurguladı.

“MEKKE İTTİFAKI’NA KATILIMLARDAN MEMNUNİYET DUYARIZ”

Bölge ülkeleri arasında kalıcı ve kapsamlı işbirliğinin geliştirilmesinin bir zorunluluk haline geldiğini belirten Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı’nın da bu vizyon doğrultusunda hayata geçirildiğini söyledi.

İttifaka gösterilen yakın ilginin, bölgede barış odaklı çalışmaların oluşturabileceği olumlu etkinin göstergesi olduğunu ifade eden Fidan, kurumsallaşma süreci tamamlandığında bölgede barış isteyen ve uluslararası hukuka saygılı diğer ülkeleri de aralarında görmekten memnuniyet duyacaklarını kaydetti.

İSRAİL’E SURİYE SALDIRILARINI DURDURMA ÇAĞRISI

İsrail’in bölgeye ve Suriye’ye yönelik istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin devam ettiğini belirten Fidan, bu faaliyetlerin bölgede kurulmaya çalışılan güvenlik ve bağlantısallık mimarisini tehdit ettiğini söyledi.

İsrail’in komşularına zarar vererek kendi güvenliğini sağlayamayacağını ifade eden Fidan, Suriye’nin güneyine yönelik saldırıların sona ermesi ve 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması temelinde bir güvenlik düzenlemesinin tesis edilmesi gerektiğini dile getirdi.

GAZZE İÇİN İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

İsrail’in saldırı ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin Suriye ile sınırlı kalmadığını belirten Fidan, Gazze’deki ağır insani koşullara da dikkat çekti.

İsrail’in insani yardımların Gazze’ye girişini engelleme politikasından vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Fidan, ihlallerin önlenmesi ve bölgede adil ve kalıcı bir çözüm yolunun açılmasının uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Türkiye’nin Gazze’ye en fazla ayni insani yardımda bulunan ülkelerden biri olduğunu belirten Fidan, ihtiyaç duyulan yardımların ulaştırılması için tüm imkânların seferber edildiğini ifade etti.

“SURİYE’NİN KUZEYDOĞUSUNDAKİ ENTEGRASYON SÜRECİNİ DESTEKLİYORUZ”

Görüşmelerin önemli gündem maddelerinden birinin de Suriye’nin kuzeydoğusundaki entegrasyon süreci olduğunu belirten Hakan Fidan, Türkiye’nin bu süreci desteklediğini söyledi.

Bölgede Türkiye, Suriye ve Irak’ta terörün sona ermesinin, kimlik inkârının ortadan kalkmasının ve herkesin barış ve huzur içinde kendi siyasi gündemine odaklanmasının önemli olduğunu dile getiren Fidan, entegrasyon sürecinin “tek devlet, tek ordu” anlayışı temelinde tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Fidan, sürecin Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlendirmesi gerektiğini belirterek Suriye halkının tüm bileşenlerinin haklarının güvence altına alınmasının ve toplumsal uzlaşının güçlendirilmesinin önemine işaret etti. Türkiye’nin, entegrasyon sürecinin başarıyla tamamlanması için Suriye hükümetiyle yakın işbirliğini sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

Hakan Fidan, iki ülke arasındaki güçlü ortaklığın yeni işbirliği alanlarıyla zenginleştirilmesi için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirterek açıklamalarının ardından sözü Suriye heyetine bıraktı.