0553 313 94 23

Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'

Yunanistan'ın antisemit Kalkınma Bakanı Adonis Georgiadis, bölgedeki tek müttefiklerinin 'binlerce masum insanı katleden' İsrail olduğunu söyledi. Yunan bakanın açıklamaları, 'kendini affettirme' olarak yorumlandı.

28 Temmuz 2019 Pazar 17:39
Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yardımcısı ve Kalkınma Bakanı Adonis Georgiadis, 'Yunanlıların çoğu, bölgedeki tek gerçek müttefiklerinin İsrail olduğuna inanıyor' dedi.

İsrail'in Filistin'de işgal ettiği bölgeleri Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'taki varlığıyla kıyaslayan Eldad Beck, işgal edilmiş bölgelerde üretilen İsrail mallarının üzerine ihracat sırasında "Yerleşimler" ibaresi yazılması kararı için "Kuzey Kıbrıs'ta üretilen ürünler için böyle bir zorunluluk yok, ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. Adonis Georgiadis, "Kuzey Kıbrıs'ı bir ülke olrak tanımıyoruz. Orada yasadışı işgal edilmiş bir yer var. AB, bu işgal için daha sert olmalı. İsrail'in endişelerini paylaşıyorum. Size yardım edecek bir arkadaşınız var" dedi.

2015'te alınan bir karara göre İsrail tarafından Avrupa Birliğine gönderilen tarım ürünleri ve kozmetik malzeme eğer işgal altındaki topraklarda inşa edilen Yahudi yerleşimlerinden geliyorsa, etiketinde mutlaka "Yerleşimler" diye belirtilecek.

Kudüs açıklaması

Georgiadis, bu soruya "Dışişleri Bakanı değilim ve bu konuda resmi bir pozisyon alamam. Sadece Kudüs'ün her zaman bir Yahudi şehri olduğunu tarih kitaplarından öğrendiğimi söyleyebilirim" şeklinde cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık'ta açıkladığı İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararı, Mayıs 2018'de hayata geçirilmişti. Guatemala da ABD'nin ardından aynı kararı aldı. Brezilya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya da taşınmayı planlayan ülkeler arasında. Büyükleçiliğini Kudüs'e taşıma kararı veren her ülke İsrail'in ihtilaflı şehir olan Kudüs'teki varlığını meşrulaştırmasına yardımcı oluyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu bu sebeple halihazırda altı ülkenin büyükelçiliğini taşımayı ciddi şekilde düşündüğünü belirterek, taşınmak isteyen ilk 10 büyükelçiliğe ayrıcalık yapacağını açıklamıştı.

Büyük tezatlık! Yahudi karşıtı bir kitabı bastı

Haberde, Georgiadis'ın antisemitizm ile suçlanan Tarım Bakanı Makis Voridis ile İsrail'i ziyaret etmeyi planladığı belirtilirken bu iki politikacının Yahudi karşıtı tutumlarına ilişkin hatırlatmalar yapıldı. Adonis Georgiadis, Yunanistan'ın antimitist yazarı Konstantinos Plevris'in Yahudi karşıtı bir kitabını basan yayınevinin sahibi.

Georgiadis, konuya ilişkin şunları söyledi:

"On yıl önce Kalkınma ve Denizcilik Bakanlığı'ndaki göreve atandığımda, İsrail'in hakkımda endişelendiğini biliyorum. Fakat Yahudi cemaatinin başkanı beni savundu. Şimdi Yunanistan'daki antisemitizm ile mücadele edeceğim. Şimdi kaygı oluşturan Tarım Bakanı da İsrail'in arkadaşı. Birçok insan geçmişte hatalar yapar, ben yaptım ve şimdi İsrail ile güçlü ilişkiler kurmayı istiyoruz. Bu sebeple kamuoyu önünde hatalarım için özür diledim. Eylemimin zarar verdiği insanlardan af diledim."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 17:39
  1. Adonis Georgiadis
  2. Yunanistan

YORUM YAZ

  • sütçü imamın torunusütçü imamın torunu27 dk önce
    hiç şaşırmadık Allah Kur'an i kerimde yahudi ve hıristiyanların (kafirlerin) birbirinin dostları oldugunu bize bildiriyor eğer bizlere dostum deseydin kendimizi sorguya cekmemiz gerekirdi
  • IsmailIsmail27 dk önce
    Klasik fırsatçi yunan siyaseti! Osmanli dan bağımsızligini kazandigindan beri hep ayni terane! Surekli fino gibi havlasin Türklere karşı, bi tane efendi bulunca da, yunan a tut desinler, o da saldirsin Turklere! E madem oyle yorgo, bizim seninle isimiz yok ama sende gel, ela ela! Lakin dikkat et, yeni efendin yahudi yada yahudinin ebedi usagi Abd veya Ab bile kurtaramaz seni bizim elimizden bu defa! Yine sadece Mora ya kalırsın hak ettigin gibi... haydi pame yorgomu, bekliyoruz seni de:)))

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kanalizasyon inşaatında göçük: 1 ölü
  1. Kanalizasyon inşaatında göçük: 1 ölü
  2. 3 yaşındaki Kağan’ın aranmasına devam..
  3. Kestiği ağacın altında kalarak..
  4. Karaman'da esnaflar buldu!..
  5. Piknikte baraja düşen genç hayatını..
  6. Ereğli’de Türk çoban, av ve bekçi..
  7. Yola dökülen mıcır sürücülere zor..
  8. Soylu: "Geçici koruma statüsündeki..
  9. Kastamonu’da orman yangını
  10. Korkunç olay! Tamir ettiği midibüsün..
  11. Afyonkarahisar'da tekne battı: 1 ölü
  12. "En büyük eroin operasyonu"..
  13. Rumlardan 'provokatif' iddia: Türkiye..
  14. Almanya’da "polis şiddeti" tartışması
  15. Dağtekin, ortak payda vurgusu
  16. Huzur Partisi'nin patentini alan..
  17. Torbalı Belediye Başkanı oğlunun..
  18. Kuşburnu çayı içtiğinizde işte..
  19. Rus muhalif lider hastaneye kaldırıldı
  20. Kafkasör Yaylası’nda düzenlenen..
  21. Koltuk takımıyla tehlikeli yolculuk
  22. Manisa BBSK’li oyuncu Çakır kamp..
  23. "İran'ın petrol ihracatına herhangi..
  24. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan..
  25. Gençler Avrupa Judo Kupası
  26. Kapıkaya Festivali herkesi memnun etti
  27. Eksik duba geçtiğini fark edince..
  28. Gündüz vakti kavga ettiler, gece evini..
  29. Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini..
  30. İzmir'de kene can aldı!
İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
İmamoğlu'nun görüşme talebine Erdoğan bu cevabı vermiş!
İmamoğlu'nun görüşme talebine Erdoğan bu cevabı vermiş!
İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!

Günün Karikatürü

28 Temmuz 2019
Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor