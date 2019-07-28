Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yardımcısı ve Kalkınma Bakanı Adonis Georgiadis, 'Yunanlıların çoğu, bölgedeki tek gerçek müttefiklerinin İsrail olduğuna inanıyor' dedi.

İsrail'in Filistin'de işgal ettiği bölgeleri Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'taki varlığıyla kıyaslayan Eldad Beck, işgal edilmiş bölgelerde üretilen İsrail mallarının üzerine ihracat sırasında "Yerleşimler" ibaresi yazılması kararı için "Kuzey Kıbrıs'ta üretilen ürünler için böyle bir zorunluluk yok, ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. Adonis Georgiadis, "Kuzey Kıbrıs'ı bir ülke olrak tanımıyoruz. Orada yasadışı işgal edilmiş bir yer var. AB, bu işgal için daha sert olmalı. İsrail'in endişelerini paylaşıyorum. Size yardım edecek bir arkadaşınız var" dedi.

2015'te alınan bir karara göre İsrail tarafından Avrupa Birliğine gönderilen tarım ürünleri ve kozmetik malzeme eğer işgal altındaki topraklarda inşa edilen Yahudi yerleşimlerinden geliyorsa, etiketinde mutlaka "Yerleşimler" diye belirtilecek.

Kudüs açıklaması

Georgiadis, bu soruya "Dışişleri Bakanı değilim ve bu konuda resmi bir pozisyon alamam. Sadece Kudüs'ün her zaman bir Yahudi şehri olduğunu tarih kitaplarından öğrendiğimi söyleyebilirim" şeklinde cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık'ta açıkladığı İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararı, Mayıs 2018'de hayata geçirilmişti. Guatemala da ABD'nin ardından aynı kararı aldı. Brezilya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya da taşınmayı planlayan ülkeler arasında. Büyükleçiliğini Kudüs'e taşıma kararı veren her ülke İsrail'in ihtilaflı şehir olan Kudüs'teki varlığını meşrulaştırmasına yardımcı oluyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu bu sebeple halihazırda altı ülkenin büyükelçiliğini taşımayı ciddi şekilde düşündüğünü belirterek, taşınmak isteyen ilk 10 büyükelçiliğe ayrıcalık yapacağını açıklamıştı.

Büyük tezatlık! Yahudi karşıtı bir kitabı bastı

Haberde, Georgiadis'ın antisemitizm ile suçlanan Tarım Bakanı Makis Voridis ile İsrail'i ziyaret etmeyi planladığı belirtilirken bu iki politikacının Yahudi karşıtı tutumlarına ilişkin hatırlatmalar yapıldı. Adonis Georgiadis, Yunanistan'ın antimitist yazarı Konstantinos Plevris'in Yahudi karşıtı bir kitabını basan yayınevinin sahibi.

Georgiadis, konuya ilişkin şunları söyledi:

"On yıl önce Kalkınma ve Denizcilik Bakanlığı'ndaki göreve atandığımda, İsrail'in hakkımda endişelendiğini biliyorum. Fakat Yahudi cemaatinin başkanı beni savundu. Şimdi Yunanistan'daki antisemitizm ile mücadele edeceğim. Şimdi kaygı oluşturan Tarım Bakanı da İsrail'in arkadaşı. Birçok insan geçmişte hatalar yapar, ben yaptım ve şimdi İsrail ile güçlü ilişkiler kurmayı istiyoruz. Bu sebeple kamuoyu önünde hatalarım için özür diledim. Eylemimin zarar verdiği insanlardan af diledim."