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Teknoloji Yunanistan'ı titreten gelişme! Türk donanmasının gücüne güç katacak
Teknoloji

Yunanistan'ı titreten gelişme! Türk donanmasının gücüne güç katacak

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçlarına binaen Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 40 adet Otonom Sualtı Aracı ile Otonom Suüstü Aracı tedarik edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 12:20:00 -
Yunanistan'ı titreten gelişme! Türk donanmasının gücüne güç katacak

 

Envanterini daima modern sistemlerle donatmayı amaçlayan Türk Deniz Kuvvetleri, otonom sualtı aracı ve otonom suüstü araçlarını envanterine katmaya hazırlanıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçlarına binaen 40 adetlik Otonom Suüstü Aracı ile Otonom Sualtı Aracı tedarikinde bulunacak. Söz konusu proje, SSB Deniz Araçları Daire Başkanlığı’nın ‘öncelikli projeleri’ arasında bulunuyor.

Türkiye’de otonom insansız araçlar alanında; Meteksan Savunma, ASELSAN ve HAVELSAN gibi firmalar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar öne çıkmakta. Meteksan Savunma’nın Antalya merkezli özel bir tersane tarafından geliştirdiği ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), geçtiğimiz haftalarda deniz indirildi. Zaman içerisinde çeşitli konfigürasyonları da geliştirilecek olan SİDA’nın, bu yıl içerisinde atışlı testler icra etmesi planlanıyor.

Dünyanın en büyük 100 savunma sanayii kuruluşu arasında bulunan HAVELSAN ise BARKAN Otonom İnsansız Kara Aracı‘nı kısa bir süre önce sergiledi. Otonom sistemler alanına kara ve hava platformlarıyla giriş yapan HAVELSAN, suüstü ve sualtı platformlarına yönelik geliştirme faaliyetlerine de devam ediyor. HAVELSAN tarafından geliştirilen otonom platformların, müşterek harekat yeteneği de bulunacak.

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