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Dünya Yunanistan'ı titretecek AKYA envantere giriyor! ORKA'yı AKSUNGUR taşıyacak
Dünya

Yunanistan'ı titretecek AKYA envantere giriyor! ORKA'yı AKSUNGUR taşıyacak

Ateşlendikten sonra 50 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurabilen milli torpido AKYA, seri üretime geçti. Aralıkta teslimat başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 23:20:00 -
Yunanistan'ı titretecek AKYA envantere giriyor! ORKA'yı AKSUNGUR taşıyacak

Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı (ARMERKOM), ROKETSAN, TÜBİTAK ve METEKSAN işbiriğiyle 8 yıllık bir çalışma sonucunda üretilen milli torpido AKYA'nın envantere girme vakti geldi.

Su altı ya da su üzerindeki hedefleri 50 kilometre mesafeden vurabilen ağır sınıf torpido AKYA'nın seri üretime geçtiği ve önümüzdeki ay envantere alınmaya başlayacağı öğrenildi.

Donanmanın AKYA'ya bir an önce kavuşabilmesi için 'erken dönem seri üretim faaliyeti' yürütülüyor. AKYA, aralık ayında Deniz Kuvvetleri'ne sarf malzemesi ve test ekipmanıyla birlikte teslim edilecek. Böylece 2022 başından itibaren Türk denizaltıları AKYA'yı harp başlığıyla birlikte gerçek koşullarda deneme imkanı bulacak.

Wake-homing izleme sistemi

Milli tasarım ve açık bir mimariye sahip AKYA'nın tüm yazılım, kod, alt sistem kodlarına Türkiye sahip bulunuyor. AKYA'nın Preveze sınıfı denizaltılara entegre edilen milli Müren Savaş Yönetim Sistemi ile kullanılmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Entegrasyon çalışmaları ve seri üretim teslimatları ilerledikçe AKYA'nın denizaltılarda kullanımı yaygınlaşacak.

Fiber optik bağlantısı sayesinde elektronik karıştırmadan etkilenmeyen milli torpido, hedefini sadece sonar başlığıyla değil, 'wake-homing' denilen 'dümen suyu takip sistemi'yle de bulup imha edebiliyor. AKYA, suyun altında takip ettiği düşman denizaltısını, pervanesinin çıkardığı ses ve hareketlerden de bulabiliyor.

Saatte 45 knot (83 kilometre) hızla hedefe doğru ilerleyen AKYA, 370 kilogramı aşkın harp başlığını rakip platform üzerinde patlatacak şekilde tasarlandı. Toplamda 1,2 ton ağırlığa sahip metre boyundaki AKYA, yüksek enerjili kimyasal batarya kullanıyor.

ORKA'yı AKSUNGUR taşıyacak

Türkiye'nin ağır sınıf AKYA haricinde üzerinde çalıştığı bir diğer sistem de hafif torpido ORKA. Su üstü platformlardan (savaş gemilerinden), helikopterler ve deniz karakol uçaklarından atılması planlanan ORKA'yı geliştirme çalışmaları sürüyor. Test atışlarından elde edilen veriler doğrultusunda kalifikasyon işlemi için yeni bir sözleşme imzalanacak. Ardından ORKA da tıpkı AKYA gibi seri üretime geçmiş olacak.

ORKA, ağır faydalı yük kapasitesine sahip AKINCI ve AKSUNGUR gibi insansız hava araçlarında da kullanılabilecek olması nedeniyle düşman unsurlar üzerinde caydırıcı etkiye sahip olacak. Geçtiğimiz günlerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ilk teslimi yapılan taarruzî İHA (TİHA) AKSUNGUR'un ilerleyen dönemde hafif torpido ORKA'yı taşıması bekleniyor. 60 saat havada kalarak bir rekora imza atan AKSUNGUR, yoğun olarak deniz karakol görevlerinde kullanılacak.

Gövde altında Sonobuoy adı verilen denizaltı tespit şamandırasını denize bırakarak Mavi Vatan'daki düşman unsurlar için veri toplayan AKSUNGUR, gerektiğinde hedefin imhasına yönelik operasyon için düğmeye basıp ORKA'yı ateşleyebilecek.

 

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