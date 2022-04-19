Yunanistan'ı "Oruç Reis" korkusu sardı... 13 yıllık plan yaptılar!

Yunan Ta Nea gazetesi, Yunan Deniz Kuvvetleri'nin yeni planlamalar yaptığını öne sürdüğü haberinde Oruç Reis'ten bahsetti.

Yunanistan'dan 13 yıllık plan

"Türkiye ile dengeler değişiyor. 12 gemi ile Ege'de yüzer duvar" başlığını manşete taşıtan gazete, Yunanistan'ın planlarını anlatarak 2021-2034 yıllar arasında 12 tane modern fırkateyn ve 6 adet korvete sahip olunması durumunda Ege Deniz'inde bir kilitlenme yaşanabileceğini söyledi.

12 tane fırkateyn

2020'deki Oruç Reis krizine atıf yapan Ta Nea yaşananlardan ders çıkarıldığının da altını çizdi. İlk aşamada 3-4 sene içinde toplam 12 fırkateyn ile korvet gemisi sayesinde Ege'de üstünlük sağlayabileceklerini düşünüyorlar.

18 savaş gemisi

Gazeteye göre en ideali ise toplam 18 savaş gemisi sayısına ulaşmak. Ancak Yunan Deniz Kuvvetleri'nde şu anda 9 tane 40 yıllık'S' tipi ve 4 adet de 30 yıllık 'Meko' tiipi fırkateyn var.

2026'da gelecek

Bunun yanı sıra Yunanistan'ın 3 ya da 4 tane korvet tipi savaş gemisi siparişi için Fransa, İngiltere ve İtalya'dan yapılan teklifleri incelediği de bilinenler araısnda. Fransa'dan ise aldığı 3 milyar euroluk 3 tane 'Belharra' tipi fırkateynleri 2026'da teslim alacak.

2020 Oruç Reis krizi

2020 yılının Ağustos ayında, Antalya açıklarında doğal gaz arama çalışmarını devam ettiren Oruç Reis, Yunan savaş gemileri tarafından engellenmeye çalışılmıştı. Türk donanması da duruma müdahale ederek Yunan tarafının uzaklaşmasını sağlamıştı. Süreç iki ülke arasında ciddi bir kriz yaşatmıştı.