  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yunanistan’ı koruyan AB’nin Frontex’ine tepki
Dünya

Yunanistan’ı koruyan AB’nin Frontex’ine tepki

Sığınmacılara karşı Yunanistan’ın uyguladığı insanlık dışı muameleler hafızalardaki yerini korurken, Avrupa Birliği sınır koruma ajansı Frontex’in de Yunanistan ile işbirliği yaptığı, geri itmeleri örtbas ettiği ve AB parlamentosuna bilinçli olarak yalan söylendiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 10:14:00 -
Yunanistan’ı koruyan AB’nin Frontex’ine tepki

OĞUZHAN GÜLTEKİN  ANKARA

Frontex’e tepki gösteren AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, şunları dile getirdi: “Göç insanlık meselesidir. Daha insani bir hayat yaşamak için memleketini bırakır insan. Bu tür hareketliliğin önüne geçmek için tabiki önlemler alınabilir. Ancak insanlık dışı uygulamalar bu önemlerin önüne geçmemelidir. Yunanistan’ın sığınmacılara karşı uyguladığı politikalar ahlaksızlıktır, vicdansızlıktır. Medeni olduklarını iddia eden AB, insanlıktan ve insan haklarından bahsetmesi iki yüzlülüklerinin bir göstergesidir. Yunanistan’ın insanlara uyguladığı zulme baktığımız zaman insana ne kadar önem verdiklerini görüyoruz. İnsanlık suçu işleyen herkes Allah’ın lanetiyle yüzleşecektir. İnsanlıktan ve insan haklarından bahseden kuruluşların da Yunanistan’ın zulmünü örtbas etmesi iki yüzlülüklerinin kanıtıdır.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23