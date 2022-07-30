Yunanistan’ı koruyan AB’nin Frontex’ine tepki

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Frontex’e tepki gösteren AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, şunları dile getirdi: “Göç insanlık meselesidir. Daha insani bir hayat yaşamak için memleketini bırakır insan. Bu tür hareketliliğin önüne geçmek için tabiki önlemler alınabilir. Ancak insanlık dışı uygulamalar bu önemlerin önüne geçmemelidir. Yunanistan’ın sığınmacılara karşı uyguladığı politikalar ahlaksızlıktır, vicdansızlıktır. Medeni olduklarını iddia eden AB, insanlıktan ve insan haklarından bahsetmesi iki yüzlülüklerinin bir göstergesidir. Yunanistan’ın insanlara uyguladığı zulme baktığımız zaman insana ne kadar önem verdiklerini görüyoruz. İnsanlık suçu işleyen herkes Allah’ın lanetiyle yüzleşecektir. İnsanlıktan ve insan haklarından bahseden kuruluşların da Yunanistan’ın zulmünü örtbas etmesi iki yüzlülüklerinin kanıtıdır.”