Evlerinde kadınlar elleriyle yufka ekmek çıkardılar: Geçmişi gün yüzüne çıkarıyorlar…

Sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlıklarda büyük teknelerde yoğurulan hamurlar, tahta masalar üzerinde oklavalarla büyük bir maharetle açılıyor. Odun sobasının sıcağında, yöresel ezgiler söyleyerek çalışan kadınlar hem geleneklerini yaşatıyor hem de aralarındaki dayanışmayı pekiştiriyor. Her ev için sırayla toplanan kadınlar; hamur yoğurma, yufka açma ve erişte kesme gibi işleri el birliğiyle kısa sürede tamamlıyor. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu köklü gelenek, Artvin'de imece kültürünün ve komşuluk bağlarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.