Evlerinde kadınlar elleriyle yufka ekmek çıkardılar: Geçmişi gün yüzüne çıkarıyorlar…
Artvin’de kadınlar, evlerinde şarkılar ve türküler eşliğinde hamur yoğurup yufka açarak imece usulüyle elleriyle geçmişin sırlarını gün yüzüne çıkarıyolar.
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Artvin’de kadınlar, evlerinde şarkılar ve türküler eşliğinde hamur yoğurup yufka açarak imece usulüyle elleriyle geçmişin sırlarını gün yüzüne çıkarıyolar.
Artvin'in Borçka ilçesinde kadınlar, sonbaharın gelmesiyle birlikte kış hazırlıklarına türküler ve neşeli sohbetler eşliğinde başladı. İmece usulü bir araya gelen mahalle sakinleri, kış aylarında tüketilecek yufka, erişte, makarna ve börek gibi lezzetleri hazırlamak için güçlerini birleştiriyor.
Sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlıklarda büyük teknelerde yoğurulan hamurlar, tahta masalar üzerinde oklavalarla büyük bir maharetle açılıyor. Odun sobasının sıcağında, yöresel ezgiler söyleyerek çalışan kadınlar hem geleneklerini yaşatıyor hem de aralarındaki dayanışmayı pekiştiriyor. Her ev için sırayla toplanan kadınlar; hamur yoğurma, yufka açma ve erişte kesme gibi işleri el birliğiyle kısa sürede tamamlıyor. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu köklü gelenek, Artvin'de imece kültürünün ve komşuluk bağlarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
Artvin’de kadınlar, şarkılar ve türküler eşliğinde hamur yoğurup yufka açarak imece usulüyle kışlık yiyeceklerini çıkarıyorlar.
Artvin’de kadınlar, şarkılar ve türküler eşliğinde hamur yoğurup yufka açarak imece usulüyle kışlık yiyeceklerini hazırlıyor
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