Yunanistan’ı korku sardı! Başkan Erdoğan’ın sözleri sonrası açıklama yaptılar

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın mültecilerle ilgili "gerekirse kapıları açarız" ifadelerine karşılık açıklama yaparak, bunun bir tehdit olduğunu savundu.

Başkan Erdoğan’ın restine ilişkin değerlendirme yapan Miçotakis, "Sayın Erdoğan şunu anlamalı ki, mülteci sorunun çözmek için daha fazla kaynak sağlamak amacıyla Yunanistan'ı ve Avrupa Birliği'ni tehdit edemez" dedi.

Türkiye'nin Suriyelilerle ilgili şu ana kadar 40 milyar dolar harcadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği bize 3 milyar Euro verdi. Oldu oldu, olmadı kapıları açarız onlar (AB) düşünsün" demişti.