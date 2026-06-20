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Gündem Akit, Adalar’daki vurgunu ısrarla yazmıştı! Ruhsat ‘basit’ rüşvet büyük
Gündem

Akit, Adalar’daki vurgunu ısrarla yazmıştı! Ruhsat ‘basit’ rüşvet büyük

Yeniakit Publisher
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Akit, Adalar’daki vurgunu ısrarla yazmıştı! Ruhsat ‘basit’ rüşvet büyük

Akit, ‘özel çevre koruma bölgesi’ ilan edilen Adalar ilçesinde, imar planı yapma ve onaylama yetkisi bakanlık uhdesinde olmasına rağmen “çatı aktarma”, “basit tadilat” gibi göstermelik ruhsatlarla akçeli işlere bulaşan CHP’li Adalar Belediyesi’ni gündeme getirmişti. Dün aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da olduğu 41 kişi, rüşvet karşılığı ruhsat verdikleri iddiasıyla ilgili olarak gözaltına alındı.

ZEKERİYA SAY  İSTANBUL

Akit’in ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ ilan edilen Adalar ilçesinde imar planı yapma ve onaylama yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesine olmasına rağmen CHP’li belediyenin akçeli işler karşılığında “çatı aktarma” ve “basit tadilat” gibi göstermelik ruhsatlar vererek Adaları betona boğduğuna yönelik haberlerinin doğruluğu nihayet tescillendi. Akit’in 24.03.2022’te ‘CHP, Adalar’ı betona gömüyor’, 25.03.2022’de, “Yere batsın sizin çevreciliğiniz” ve 27.03.2022’de “Kaçak katlar yükseliyor CHP seyrediyor” başlıklı haberleri gündemdeki yerini korurken, CHP’li Adalar Belediyesi ile ilgili “koruma alanlarında bulunan yapılara ilişkin yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının mevzuata aykırı şekilde ‘basit onarım ve tadilat’ kapsamında değerlendirilerek düzenlendiği gerekçesiyle” rüşvet operasyonu düzenlendi. Adalar Belediyesinde, usulsüz olan yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verildiği iddiasına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli Kocaeli, Rize ve Sivas’ta düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, belediye yetkilileri ile iş sahiplerinin dosyaya yansıyan delillere göre rüşvet konusunda pazarlık yaptıkları, rüşvete konu paranın elden belediye yetkililerine veya belediye yetkilileriyle irtibatlı kişilere elden tesliminin sağlandığının anlaşıldığı aktarılarak, 47 şüphelinin suça karıştığı tespit edildiği kaydedildi.

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