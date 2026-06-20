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Camiye sadece fasıklar karşı çıkar

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Camiye sadece fasıklar karşı çıkar

Taksim’e cami yapılmasına, Ayasofya’nın ibadete açılmasına karşı çıkan seküler yobazlar, şimdi de Kadıköy Rıhtım’a yapılacak cami inşaatı için nefret kusmaya başladılar. TMMOB Mimar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, bölgede yeni bir camiye gerek olmadığını, caminin Kadıköy’ün kent hafızasını tahrip edeceğini iddia ederek karşı çıktı.

Buğra Kardan  İstanbul

Vaktiyle Taksim’e cami yapılmasına, Ayasofya’nın ibadete açılmasına karşı çıkan CHP zihniyetini kudurtacak bir adım daha atıldı. Kadıköy Rıhtım’a yapılacak cami için inşaat çalışmalarına başlandı. 2015’te Başbakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Müftülüğü, tarafından alınan karar gereği start verilen çalışmalara CHP’lileri küplere bindirdi. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı’nın bölgede yeterli sayıda ibadethane bulunduğunu ve halktan talep gelmediği yaygarasını koparması belleklerden silinmezken her müspet projeyi ya da yatırımı baltalamayı marifet sayan TMMOB Mimar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nden skandal bir açıklama geldi.

 

KADIKÖY CAMİSİZ KALSIN İSTİYOR

Bölgede yeni bir camiye gerek olmadığı iddiasının dillendirildiği açıklamada, “Kadıköy Rıhtım’a yapılacak ibadethane trafik yükünü artıracak” safsatasına yer verildi. CHP’li Kösedağı’nın Danıştay’a taşıdığı cami projesinin temelinin atılması fondaş Cumhuriyeti’i de köpürttü. Gazete, Haydarpaşa Garı’nın yüksekliğini aşacağı belirtilen yapının kıyı bütünlüğünü bozacağı ve Kadıköy’ün kent hafızasında geri dönülmesi zor tahribatlar oluşturalacağı yalanına sarıldı. CHP zihniyetinin yapılması planlanan camiden duyduğu rahatsızlık tepkilere neden oldu. Kiliselerden, havralardan rahatsız olmayan bu zihniyete “Camilerle sorununuz ne” sorusu soruldu.

 

ŞEYTANIN UŞAKLARI RAHATSIZ

Akit’e konuşan TÜM-DİN-DER Genel Başkanı Metin Kaçar, şunları söyledi: “Bir caminin yapılmasına katlanamayanları hoş görmenin imkânı yoktur. Çünkü bir camide namaz kılınır, dua edilir, Kur’an okunur. Haram ve helal olan hususlar anlatılır. Allah, vatan, bayrak sevgisi aşılanır. O nedenle caminin varlığından rahatsız olan Ebu Leheb ve Ebu Cehil gibidir. Bir dönem Taksim Camii’ne, Büyük Çamlıca Camii’ne karşı girişilen propagandalar hatırımızdadır. Ayasofya’nın tekrar ibadete açılmaması için alttan alta yürütülen kampanyalar aklımızdadır. Akla ziyan ifadeler unutulmamaktadır. Ne yazık ki şu anda da azgın azınlığın, CHP zihniyetinin Kadıköy Rıhtım’da yapılması planlanan cami için ‘Ne gerek var’ dediğini duyuyoruz. Caminin imar edilmemesi için mahkemelere gidenleri ‘Trafik yükü artacak’ bahanesine sarılanları görüyoruz. Bunları, anlamak ne mümkün! Yani Kadıköy’e bir caminin bulunması herhâlde şeytanı, şeytanın uşaklarını rahatsız eder. Ne yazık ki gençlerin ibadethanelere gelmelerine tahammülü olmayanlarla, Allah’ın evlerinin müminlerle dolup taşınca öfkeye kapılanlarla karşı karşıyayız. Müşrikvari tavırlar ortaya koyanların velvelelerine şahit oluyoruz. Tabii ‘Allah’ın evlerine yenileri eklenmesin’ diye uğraşan köhnemiş zihniyeti biz 28 Şubat’tan anımsıyoruz. Kendilerini ‘laik’ olarak sunan, ‘hürriyetçi’ olarak takdim eden ancak on binlerce müminin ibadet hakkına saygı duymayan bu zihniyet , çok tehlikeli.

 

İSLAM’SIZ TÜRKİYE HAYALİ

“Camilerin Allah’ın evleri olduğu muhakkaktır. Müminler için bu evler gereklidir. Çünkü buralarda namazlar eda edilir, hutbeler verilir. ‘İbadethanelerle derdiniz ne’ sorusunu sormak mecburiyettir. ‘Allah’a yalvarılıp yakarılan, af dilenen camiler neden sizi kızdırıyor’ sualini yöneltmek kaçınılmazdır. Kuşku yok ki camilerin imar edilmesini önlemeye kalkanlar mı, gençleri ahlâklı olmaya davet eden hutbeleri manidar bulanlara tanık oluyoruz. Bunların temel gayesi nedir? Bunlarda camisiz ülke hayali mi vardır? Bunlar hutbelerde içki haram değil, helal mi’ denmesini arzu etmektedir. Günah. Ne yazık ki azgın azınlığın temsilcileri, yine sahnedeler. İstemezükçüler, bu defa da Kadıköy Rıhtım camii projesini durdurmak için devredeler. Yine başarılı olamayacaklar. Allah’ın evlerini, Kâbe’nin şubelerinin açılışını engelleyemeyecekler.”

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Yorumlar

Mmdoff

Bunlar ingilizlerin icimizdeki uzantilari. Yani geldikleri gibi gitmediler.
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