Elektromanyetik dalgalardan... Telefonu yastık altına koyarsanız... Sağlığı tehdit ediyor

Telefonu yastığın altına koymak masum bir alışkanlık gibi görünse de uyku düzenini ve sağlığı olumsuz etkileyen ciddi riskler barındırıyor. Daha sağlıklı bir uyku ve kaliteli bir yaşam için telefonun başucunuzdan uzak olması büyük önem taşıyor.