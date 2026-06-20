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Elektromanyetik dalgalardan... Telefonu yastık altına koyarsanız... Sağlığı tehdit ediyor

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Elektromanyetik dalgalardan... Telefonu yastık altına koyarsanız... Sağlığı tehdit ediyor

Akıllı telefonlarla birlikte uykuya dalmanın bize ne faydası olabilir?

#1
Foto - Elektromanyetik dalgalardan... Telefonu yastık altına koyarsanız... Sağlığı tehdit ediyor

Modern yaşamın vazgeçilmez parçası haline gelen akıllı telefonlar, günün neredeyse her anında yanımızdan ayrılmıyor. Uzmanlar, özellikle gece uyurken telefonu yastığın altına koymanın ciddi riskler taşıdığı konusunda uyarıyor.

#2
Foto - Elektromanyetik dalgalardan... Telefonu yastık altına koyarsanız... Sağlığı tehdit ediyor

Elektromanyetik dalgalardan uyku kalitesinin bozulmasına kadar pek çok olumsuz etkisi bulunan bu alışkanlık, uzun vadede hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı tehdit ediyor.

#3
Foto - Elektromanyetik dalgalardan... Telefonu yastık altına koyarsanız... Sağlığı tehdit ediyor

Telefonu yastığın altına koymak masum bir alışkanlık gibi görünse de uyku düzenini ve sağlığı olumsuz etkileyen ciddi riskler barındırıyor. Daha sağlıklı bir uyku ve kaliteli bir yaşam için telefonun başucunuzdan uzak olması büyük önem taşıyor.

#4
Foto - Elektromanyetik dalgalardan... Telefonu yastık altına koyarsanız... Sağlığı tehdit ediyor

Akıllı telefonlar düşük seviyede de olsa elektromanyetik dalga yayar. Bu dalgaların uzun süreli ve yakın temasta bulunması, vücutta biyolojik stres oluşturabilir. Uzmanlara göre radyasyona maruz kalma oranını düşürmek için telefonların gece uyurken başucundan uzak tutulması gerekiyor.

#5
Foto - Elektromanyetik dalgalardan... Telefonu yastık altına koyarsanız... Sağlığı tehdit ediyor

Telefon ekranından yayılan mavi ışık, uyku hormonu melatoninin salgılanmasını baskılıyor. Ayrıca telefonun yastık altında olması, bildirim sesleri ve titreşimlerle uykunun bölünmesine neden oluyor. Bu durum derin uykuya geçişi engelleyerek yorgun uyanmaya yol açıyor.

#6
Foto - Elektromanyetik dalgalardan... Telefonu yastık altına koyarsanız... Sağlığı tehdit ediyor

Telefonun başucunda bulunması, bilinçaltında "sürekli ulaşılabilir olma" hissini tetikliyor. Bu da zihinsel yorgunluğa ve stres seviyesinin yükselmesine neden oluyor. Uzmanlar, telefonun gece boyunca yakın mesafede olmasının farkında olmadan beyin üzerinde baskı yarattığını belirtiyor. YANGIN TEHLİKESİ Telefonu şarjda bırakıp yastık altına koymak ciddi bir yangın riskine yol açıyor. Isınan cihaz, özellikle yastık ve nevresim gibi yanıcı malzemelerle temas ettiğinde tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor.

#7
Foto - Elektromanyetik dalgalardan... Telefonu yastık altına koyarsanız... Sağlığı tehdit ediyor

Uzmanların önerdiği basit önlemlerle bu risklerden korunmak mümkün. Telefonu gece moduna alın veya uçak moduna geçirin. Telefonu başucuna değil, odanın uzak bir köşesine bırakın. Alarm için akıllı telefon yerine klasik çalar saat kullanın.

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