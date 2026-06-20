Laikçi seküler yobazların engellemelerine rağmen Kadıköy’ün yeni simgesi olacak İlk kazma vuruldu

Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda yapılacak olan cami projesinde ilk inşaat çalışmaları başladı. Kadıköy’ün yeni simgelerinden biri olması beklenen caminin yapımına yönelik başlatılan çalışmalar havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy’de laikçi bir grup, rıhtım bölgesine yapılması planlanan cami ve yer altı otoparkı projesine karşı protesto eylemi düzenlemiş, sol medya da yaptığı provokatif haberlerle cami karşıtlığına çanak tutmuştu.

LAİKLİK ELDEN GİDİYOR YAYGARASI

Kadıköy Rıhtım’a yapılacak olan ve bölgenin manevi havasını değiştirecek cami projesi, "istemezükçü" zihniyeti sokağa dökmüştü. Toplanan kalabalık, yapılacak olan mabedi dinsel ve siyasal bir mühür olarak tanımlarken, İslam’ın sembollerine olan tahammülsüzlüklerini bir kez daha tescilledi.

Projenin laikliğe aykırı olduğunu savunan grup, hızını alamayıp cami inşasını "bilim düşmanlığı" olarak da yaftaladı. Bilimi camiye karşı bir siper gibi kullanmaya kalkan zihniyet, asırlardır bilimle dinin iç içe geçtiği bu topraklarda yine komik duruma düştü. "Bilim düşmanlığı projesi" diyerek halkın inancına hakaret eden azınlık grup, laikliği her zamanki gibi ibadete engel olma aracı olarak kullanmaya yeltendi.

İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI

İstanbul’un en yoğun noktalarından biri olan Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda inşa edilecek cami için ilk kazı ve saha hazırlık çalışmalarına başlandı. Bölgedeki ibadet alanı ihtiyacına cevap vermesi hedeflenen caminin tamamlandığında özellikle vapur iskelesi, metro ve otobüs duraklarının bulunduğu bölgede yoğun bir cemaat tarafından kullanılması bekleniyor.

İnşaat alanında iş makinelerinin çalıştığı görülürken, projeye ilişkin ilk etap kazı çalışmalarının sürdüğü gözlendi. Havadan görüntülenen alanda ekiplerin temel hazırlıkları kapsamında çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü dikkat çekti.

Kadıköy’ün siluetine yeni bir değer katması planlanan cami projesinin inşaat sürecinin önümüzdeki dönemde hız kazanması bekleniyor.

İlk olarak 2015’te Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başvurusu ile gündeme gelen proje, sahildeki dolgu alanda büyük ölçekli bir cami ve onu çevreleyen sosyal alanları kapsayan bir külliye olarak tasarlanıyor.

2019 yılında kamuoyuna açıklanan proje kapsamında cami, şadırvan ve hizmet birimleri için 11 bin 232 metrekare taban oturumlu, toplam 33 bin 559 metrekarelik bir inşaat alanı öngörülüyor.

Mayıs ayında temelinin atılmasının planlandığı caminin, üç yıl içinde bitirilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında ayrıca Kadıköy Kaymakamlığı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi’ne (İSPARK) gönderdiği tahliye yazısı doğrultusunda, 17 Mart Salı itibarıyla kapatılan otoparkın yerine ya da altına, üç katlı bir yeraltı otoparkı yapılması hedefleniyor.