CHP Erzurum’da olaysız devir teslim!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
CHP Erzurum’da eski ve yeni il başkanı arasında devir teslim olaysız şekilde gerçekleşirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı alkışlar eşliğinde duvara asıldı.
Erzurum İl Başkanı olarak atanan Mahmut Edebali, görevine başladı. İlçe başkanlarıyla il binasına giden Edebali, “Partimizin başarısı için hep birlikte çalışacağız” dedi.
“CHP HEPİMİZİN BABA OCAĞI”
Erzurum’daki sakin devir teslimi sosyal medya hesabından değerlendiren CHP’li Gazeteci Barış Yarkadaş, “TV 100 için konuştuğum Edebali, ‘Devir teslimimiz bize yakışır bir biçimde gerçekleşti. Önceki il yönetimi ile diyalog kurduk. Görevi bize devrettiler. Güzel bir geçiş oldu. Umarım diğer kentlerde de aynı diyalog zemini oluşur ve artık ileriye bakarız. Hepimiz aynı çatı altındayız. CHP hepimizin baba ocağı. CHP için çalışmaya devam edeceğiz. Erzurum’da birlik ve beraberlik var’ ifadesini kullandı” diyerek gelişmeyi duyurdu.
Gündem
Anket oyunları tekrar başladı, o isim saçmalığa dikkat çekti! Özel başındayken CHP’nin oyu 31.4’ken ayrıştıklarında oyları 39.1’e yükselmiş!