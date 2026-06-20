CHP Erzurum’da olaysız devir teslim!

Erzurum İl Başkanı olarak atanan Mahmut Edebali, görevine başladı. İlçe başkanlarıyla il binasına giden Edebali, “Partimizin başarısı için hep birlikte çalışacağız” dedi.

“CHP HEPİMİZİN BABA OCAĞI”

Erzurum’daki sakin devir teslimi sosyal medya hesabından değerlendiren CHP’li Gazeteci Barış Yarkadaş, “TV 100 için konuştuğum Edebali, ‘Devir teslimimiz bize yakışır bir biçimde gerçekleşti. Önceki il yönetimi ile diyalog kurduk. Görevi bize devrettiler. Güzel bir geçiş oldu. Umarım diğer kentlerde de aynı diyalog zemini oluşur ve artık ileriye bakarız. Hepimiz aynı çatı altındayız. CHP hepimizin baba ocağı. CHP için çalışmaya devam edeceğiz. Erzurum’da birlik ve beraberlik var’ ifadesini kullandı” diyerek gelişmeyi duyurdu.