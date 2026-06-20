Pratik tüyo ile: Kıyafetleri jilet gibi yapan o yöntem! Saatlerce ütü yapma derdine son
Kıyafetleri jilet gibi yapan o yöntem artık daha kolay bir şekilde uygulanabilir.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kıyafetleri jilet gibi yapan o yöntem artık daha kolay bir şekilde uygulanabilir.
Ev işlerinin en zaman alan ve yorucu aşamalarından biri şüphesiz ütü yapmaktır. Kırışıklıkları gidermek için harcanan uzun dakikalar çoğu zaman göz korkutabilir. Ancak uygulayacağınız basit ama etkili bir yöntem sayesinde ütü yapmak artık çok daha hızlı ve kolay hale gelebilir. Üstelik bu pratik tüyo ile hem zamandan tasarruf edecek hem de kıyafetlerinizi dakikalar içinde pürüzsüz bir görünüme kavuşturabileceksiniz. İşte ütü süresini 5 dakikaya kadar düşüren o yöntem...
Pek çok kişinin en sevmediği ev işlerinden biri olan ütü yapmak, zaman zaman saatler sürebiliyor. Özellikle inatçı kırışıklıklara sahip gömlekler, pantolonlar ve tişörtler ne kadar ütülenirse ütülensin istenilen pürüzsüz görünüme kavuşmayabiliyor. Bu durum hem zaman kaybına yol açıyor hem de ütü yapmayı daha zahmetli hale getiriyor.
Ancak basit bir yöntem sayesinde normalde 30 dakikaya kadar sürebilen ütüleme işlemini yalnızca 5 dakikada tamamlamak mümkün. Uzmanlara göre ütü yaparken en sık yapılan hatalardan biri, kıyafetlerin tamamen kuru halde ütülenmesi. Kumaşın hafif nemli olması ise kırışıklıkların çok daha hızlı açılmasına yardımcı olarak ütü sürecini önemli ölçüde kolaylaştırıyor.
Ütülenecek kıyafetlerin tamamen kuru olması, hem işlemin daha uzun sürmesine neden oluyor hem de kırışıklıkların istenilen şekilde açılmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle uzmanlar, kıyafetlerin hafif nemliyken ütülenmesini öneriyor.
Kumaşın nemli yapısı, ütünün ısısını daha etkili şekilde dağıtarak kırışıklıkların kısa sürede giderilmesine yardımcı oluyor.Bu sayede kumaş kolay açılacak ve ütü üzerinde 5 kat daha hızlı kayacaktır.
Eğer kıyafetleriniz nemli değilse bir sprey şişesi ile mikro nemlendirme yapabilirsiniz.
İçerisine su doldurduğunuz sprey şişesi ile kuruyan kıyafetlerinizi hafifçe nemlendirmeniz, buharın kıyafetinize daha hızlı işlemesine yardımcı olacaktır.
Derin kırışıklıkların ise anında çözülmesini sağlayacak olan bu yöntem ile ütünüzü kıyafetleriniz üzerinde kolayca hareket ettirebileceksiniz. Gömlek, tişört ve pantolonlar için ise altın kurul düzgün serme tekniğidir. Ütü yaparken en çok zaman alan durum, kıyafetin sürekli kayması ve katlanmasıdır.
Bunun için ise uzmanlar kıyafetinizi ütü masasının tam köşesine sabitlemenizi öneriyor. En önemli diğer teknis ise buhar gücünü doğru kullanmaktan geçiyor. Rastgele sıkmak yerine gömleğin yaka-omuz-göğüs bölgelerine, pantolonun bel, paça yönüne çizgisel olarak sıkın. Bu sayede kırışıklıklar hızlı bir şekilde çözülecektir.
Giysilerinizi ütüledikten sonra 1 dakika kadar bir süre boyunca soğumaya bırakın. Böylece yaptığınız ütü daha kalıcı hale gelecektir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23