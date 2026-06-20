  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
A Milli Futbol Takımımızın ilk 11'i belli oldu! Heyecan dorukta 20 Haziran 2018: Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun vefatı (Âlim, Kanaat Önderi) Kılıçdaroğlu kurultay için tarih verdi Küba için 48 dakikalık sinsi plan! Trump'tan Latin Amerika'yı kana bulayacak küstah tehdit! ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye gideceğim Yunanistan zulmünde yeni perde! Batı Trakya Türklerine dini özgürlük prangası vurdular! ABD Başkanı Trump: Maalesef Hamaney'e zarar verdim Milli Takım'a başarı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS uyarısı Tesettürlü kadınlara laikçi alçaklıkta yeni gelişme! 28 Şubat kafası gözaltına alındı ABD Başkanı Trump, İsrail'den ne istediğini açıkladı
Gündem Interpol tarafından 13 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu! Bursa'da yakalandı
Gündem

Interpol tarafından 13 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu! Bursa'da yakalandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Interpol tarafından 13 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu! Bursa'da yakalandı

Interpol tarafından 13 yıldır kırmızı bültenle aranan firari hükümlü, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yakalandı. Hükümlünün "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Bursa'da yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin (46) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Interpol tarafından 13 yıldır kırmızı bültenle aranan hükümlünün yakalanması için 1 ay boyunca saha araştırması ve güvenlik kamerası incelemesi yapıldı.

Küçükbalıklı Mahallesi'nde kayıtsız ikamette kaldığı belirlenen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kırmızı bültenle aranıyordu! Türkiye yakaladı
Kırmızı bültenle aranıyordu! Türkiye yakaladı

Gündem

Kırmızı bültenle aranıyordu! Türkiye yakaladı

Kırmızı bültenle aranan hükümlü havalimanında polisten kaçamadı
Kırmızı bültenle aranan hükümlü havalimanında polisten kaçamadı

Sağlık

Kırmızı bültenle aranan hükümlü havalimanında polisten kaçamadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23