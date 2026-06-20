  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'un altında devasa rezerv: Petrol gibi fışkıracak 'Lütfen acı bana' demişti: Zayn Sofuoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a unutamayacağı gösteri! Seküler yaşam korkunç cinayetle sonuçlandı! Biriyle nişanlı biriyle sevgili Elektromanyetik dalgalardan... Telefonu yastık altına koyarsanız... Sağlığı tehdit ediyor Yair Lapid'in sözleri ülkeyi karıştırdı: Erdoğan'ı hesaba katmadı ve iyi bir ders aldı Pratik tüyo ile: Kıyafetleri jilet gibi yapan o yöntem! Saatlerce ütü yapma derdine son Kamuoyuna duyuruldu: 'Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık' sergisi Taksim'de... Müjdeli haber kamuoyu ile paylaşıldı: 35 dakikalık yol 10 dakikaya düşecek Bilim doğruladı: Kedilerin dili çözüldü! İşte onlarla iletişim kurmanın gizli yolu… Hayat kurtaran söz! ‘Seni Galatasaray maçına götüreceğim’
Hayat-Aktüel
11
Yeniakit Publisher
'Lütfen acı bana' demişti: Zayn Sofuoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a unutamayacağı gösteri!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'Lütfen acı bana' demişti: Zayn Sofuoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a unutamayacağı gösteri!

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu ile pistte bir araya geldi. Eğlenceli anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

#1
Foto - 'Lütfen acı bana' demişti: Zayn Sofuoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a unutamayacağı gösteri!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile Sakarya Akyazı'daki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde bir araya geldi.

#2
Foto - 'Lütfen acı bana' demişti: Zayn Sofuoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a unutamayacağı gösteri!

Buluşmada Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu da vardı.

#3
Foto - 'Lütfen acı bana' demişti: Zayn Sofuoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a unutamayacağı gösteri!

"KORKUYORUM"

#4
Foto - 'Lütfen acı bana' demişti: Zayn Sofuoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a unutamayacağı gösteri!

Henüz küçük yaşına rağmen pistteki performansı ve yaptığı hız gösterileriyle dikkat çeken Zayn Sofuoğlu'nun arabasına binmeye hazırlanan Tatlıtuğ'un anları sosyal medyada gündem olmuştu.

#5
Foto - 'Lütfen acı bana' demişti: Zayn Sofuoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a unutamayacağı gösteri!

Kenan Sofuoğlu ile sohbet eden Tatlıtuğ, ATV aracından çekindiğini belirterek esprili bir şekilde minik Zayn'a "Lütfen bana acı" dediği anlar dikkat çekmişti.

#6
Foto - 'Lütfen acı bana' demişti: Zayn Sofuoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a unutamayacağı gösteri!

Kıvanç Tatlıtuğ'un bu sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, buluşmanın devamına ilişkin yeni görüntüler de paylaşıldı.

#7
Foto - 'Lütfen acı bana' demişti: Zayn Sofuoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a unutamayacağı gösteri!

YENİ VİDEO PAYLAŞTI

#8
Foto - 'Lütfen acı bana' demişti: Zayn Sofuoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a unutamayacağı gösteri!

Zayn Sofuoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ile pistte geçirdiği eğlenceli anlara ait yeni bir video yayınladı.

#9
Foto - 'Lütfen acı bana' demişti: Zayn Sofuoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a unutamayacağı gösteri!

"Nefes kesen o anlarda bile değişmeyen tek şey; Kıvanç Tatlıtuğ aurası" notuyla paylaşılan video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

#10
Foto - 'Lütfen acı bana' demişti: Zayn Sofuoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a unutamayacağı gösteri!

GURUR DOLU BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ Videoda, Tatlıtuğ'un tek teker giden Zayn Sofuoğlu'nu gururla izlediği anlar da dikkatlerden kaçmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki yolcu treni çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

İki yolcu treni çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

İngiltere'nin Bedford kentinde Londra'ya doğru giden iki trenin çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken resmi olarak ..
Togg İstanbul servis merkezlerine 4 yeni nokta ekleyecek
Otomotiv

Togg İstanbul servis merkezlerine 4 yeni nokta ekleyecek

Togg, Çekmeköy, Davutpaşa, Levent ve Ümraniye'de yeni Togg Servis ve Teslimat Merkezlerini açacak. Özellikle yoğun nüfuslu ilçelerde konumla..
Yedikule Hisarı’nda renkli buluşma!
Yerel

Yedikule Hisarı’nda renkli buluşma!

Fatih Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2’inci Geleneksel Örgü Festivali kapsamında yaklaşık 600 örgü ve el sanatları tutkunu, Tarih..
MİT'ten DEAŞ'a sınırda darbe!
Gündem

MİT'ten DEAŞ'a sınırda darbe!

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), terör örgütü DEAŞ’ın sözde Horasan Vilayeti medya yapılanmasına yönelik yürüttüğü başarılı operasyon n..
Hasankeyf'te su seviyesi yükseldi
Yerel

Hasankeyf'te su seviyesi yükseldi

Batman'da bu yıl etkili olan yağışlar, uzun süredir kuraklığın etkileriyle mücadele eden Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda su seviyes..
Kılıçdaroğlu kurultay için tarih verdi
Gündem

Kılıçdaroğlu kurultay için tarih verdi

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi götüreceği kurultay içi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23