'Lütfen acı bana' demişti: Zayn Sofuoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a unutamayacağı gösteri!
Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu ile pistte bir araya geldi. Eğlenceli anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu ile pistte bir araya geldi. Eğlenceli anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile Sakarya Akyazı'daki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde bir araya geldi.
Buluşmada Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu da vardı.
"KORKUYORUM"
Henüz küçük yaşına rağmen pistteki performansı ve yaptığı hız gösterileriyle dikkat çeken Zayn Sofuoğlu'nun arabasına binmeye hazırlanan Tatlıtuğ'un anları sosyal medyada gündem olmuştu.
Kenan Sofuoğlu ile sohbet eden Tatlıtuğ, ATV aracından çekindiğini belirterek esprili bir şekilde minik Zayn'a "Lütfen bana acı" dediği anlar dikkat çekmişti.
Kıvanç Tatlıtuğ'un bu sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, buluşmanın devamına ilişkin yeni görüntüler de paylaşıldı.
YENİ VİDEO PAYLAŞTI
Zayn Sofuoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ile pistte geçirdiği eğlenceli anlara ait yeni bir video yayınladı.
"Nefes kesen o anlarda bile değişmeyen tek şey; Kıvanç Tatlıtuğ aurası" notuyla paylaşılan video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.
GURUR DOLU BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ Videoda, Tatlıtuğ'un tek teker giden Zayn Sofuoğlu'nu gururla izlediği anlar da dikkatlerden kaçmadı.
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