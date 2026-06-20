Seküler yaşam korkunç cinayetle sonuçlandı! Biriyle nişanlı biriyle sevgili

POLİSİN DİKKATİ CİNAYETİ ÇÖZDÜ Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Vedat Ç.’nin boynundaki birkaç çiziği farketti. Bunun üzerine tişörtünü çıkarmasını istedi. Şüpheli tişörtünü çıkarınca tüm vücudunun tırnak izleriyle dolu olduğu görüldü. Vücudundaki tırnak izlerini açıklayamayan Vedat Ç.’nin gözyaşları içinde cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde verdiği ifadesinde Sultan Çağan’la gönül ilişkisi yaşadığını ancak son zamanlarda ayrılmak istediğini söyleyen Vedan Ç. "Benim evlenmeyi düşündüğüm bir nişanlım vardı. Bu nedenle ondan ayrılmak istiyordum. Ancak o buna karşı çıkıyordu. İlişkimizi aileme söyleyip rezil edeceğini ve evliliğime engel olacağını söylüyordu" dedi.