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Seküler yaşam korkunç cinayetle sonuçlandı! Biriyle nişanlı biriyle sevgili

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Seküler yaşam korkunç cinayetle sonuçlandı! Biriyle nişanlı biriyle sevgili

Seküler yaşam İstanbul'un Başakşehir ilçesinde korkunç bir cinayetle sona erdi.

#1
Foto - Seküler yaşam korkunç cinayetle sonuçlandı! Biriyle nişanlı biriyle sevgili

Başakşehir, Güvercintepe polis merkezine 18 Haziran'da başvuran Sultan Çağan’ın ailesi kızlarının çalıştığı tekstil atölyesinde mesaiye kaldığını gece saat 22.00 sıralarında eve gelmesi gerekirken, gelmediğini ve ulaşamadıklarını söyledi. Polis, Sultan Çağan’ı bulmak için çalışma başlatıldı.

#2
Foto - Seküler yaşam korkunç cinayetle sonuçlandı! Biriyle nişanlı biriyle sevgili

SON GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI - Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis güvenlik kamera görüntülerine ulaşarak Sultan Çağan’ın son görüntülerine ulaştı. Görüntülerde iş yerinden çıkan genç kadının bir markete girerek alışveriş yaptığı ardından kendisini bekleyen bir otomobile bindiği görüldü

#3
Foto - Seküler yaşam korkunç cinayetle sonuçlandı! Biriyle nişanlı biriyle sevgili

Öte yandan yapılan teknik ve fiziki takip ile saha çalışmasının ardından Sultan Çağan’ın çalıştığı tekstil atölyesinde tanıştığı Vedat Ç. adlı kişiyle iki yıldır gönül ilişkisi yaşadığı belirlendi. Vedat Ç.’nin bir süre önce iş yerinden ayrıldığı ve bir börekçide çalışmaya başladığı bilgisine ulaşıldı.

#4
Foto - Seküler yaşam korkunç cinayetle sonuçlandı! Biriyle nişanlı biriyle sevgili

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ÖNCE İNKAR ETTİ - Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu gelişme üzerine Vedat Ç.’yi gözaltına aldı. İlk ifadesinde Sultan Çağan’ı hiç görmediğini anlatan Vedat Ç. daha sonra olay gecesi onunla buluştuğunu ancak 100 metre gittikten sonra otomobilden indirdiğini ne olduğunu bilmediğini söyledi.

#5
Foto - Seküler yaşam korkunç cinayetle sonuçlandı! Biriyle nişanlı biriyle sevgili

POLİSİN DİKKATİ CİNAYETİ ÇÖZDÜ Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Vedat Ç.’nin boynundaki birkaç çiziği farketti. Bunun üzerine tişörtünü çıkarmasını istedi. Şüpheli tişörtünü çıkarınca tüm vücudunun tırnak izleriyle dolu olduğu görüldü. Vücudundaki tırnak izlerini açıklayamayan Vedat Ç.’nin gözyaşları içinde cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde verdiği ifadesinde Sultan Çağan’la gönül ilişkisi yaşadığını ancak son zamanlarda ayrılmak istediğini söyleyen Vedan Ç. "Benim evlenmeyi düşündüğüm bir nişanlım vardı. Bu nedenle ondan ayrılmak istiyordum. Ancak o buna karşı çıkıyordu. İlişkimizi aileme söyleyip rezil edeceğini ve evliliğime engel olacağını söylüyordu" dedi.

#6
Foto - Seküler yaşam korkunç cinayetle sonuçlandı! Biriyle nişanlı biriyle sevgili

'ÖNCE BAŞINA TAŞLA VURDUM ÖLMEYİNCE ÇAMAŞIR İPİYLE BOĞDUM' - Olay günü bu durumu tekrar konuşmak için buluştuklarını anlatan Vedat Ç. "Otomobilden inip konuşmaya başladık. Bu ayrılık meselesi yüzünden aramızda tartışma çıktı. Beni yine tehdit edince başına yerde bulduğum taşla vurdum. Bir anda kanlar içinde yere düştü. Ancak ölmediğini görünce yerde bulduğum bir çamaşır ipiyle onu boğarak öldürdüm" dedi.

#7
Foto - Seküler yaşam korkunç cinayetle sonuçlandı! Biriyle nişanlı biriyle sevgili

CİNAYETİN ARDINDAN UYUYUP SABAH İŞE GİTMİŞ - Kayıp şahıslar Büro Amirliğinde cinayeti tüm detayları ile anlatan Vedat Ç. "Hareketsiz kalınca ilk önce sağa sola fırlayan terliklerini suya attım. Ardından çantasını da suya attım. Cep telefonunu bir taşla ezerek kullanılmaz hale getirdikten sonra onu da suya attım. Kendi telefonumdan onunla yaptığımız konuşmalarını silip eve döndüm ve uyudum. Sabah ta normal olarak çalıştığım Börek salonuna giderek çalışmaya başladım" dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Vedat Ç.’nin adliyeye sevk edildi.

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