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Siyaset Kılıçdaroğlu’na skandal ‘arınma’ sorusu! Gazeteci değil trol ordusu
Siyaset

Kılıçdaroğlu’na skandal ‘arınma’ sorusu! Gazeteci değil trol ordusu

Yeniakit Publisher
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Sözcü TV canlı yayınında gazetecilik maskesi takan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu “trolleri” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan provokatif sorularla kirli bir algı operasyonuna girişti. Partiyi rüşvetçilerden temizleyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu’na yöneltilen, “Size bu görevi kim verdi?” sorusu CHP seçmenini ayağa kaldırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sözcü TV ekranlarında katıldığı canlı yayın, adeta gazetecilik skandalına sahne oldu. CHP içindeki Özgür Özel ve mevcut yönetime yakınlığıyla bilinen fondaş medyanın tetikçileri, tarafsız yayıncılık ilkelerini bir kenara bırakarak Kılıçdaroğlu’nu hedef alan provokatif sorularla algı operasyonuna girişti. Programda gazetecilik maskesi arkasına saklanan isimlerin, adeta bir trol ordusu gibi tek bir merkezden sufle alırcasına yönelttiği yanlı ve saldırgan sorular, ekran başındaki izleyicilerin büyük tepkisini çekti.

 

“SİZE BU GÖREVİ KİM VERDİ?”

CHP’yi rüşvetçilerden kurtaracağını söyleyen Kılıçdaroğlu’na sorulan, “Size bu görevi kim verdi?” sorusu ise ağızları açık bıraktı. Sözcü muhabirinin “CHP’nin temizlenme fikri”nden neden rahatsız olduğu merak konusu haline geldi. CHP seçmeni sosyal medyada, “Utanç verici” diyerek Sözcü’nün Özgür Özel ve onu göreve getiren “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu’ndan menfaat elde edip etmediğini sorgulamaya başladı.

 

“BANA GÖREVİ CHP’NİN TARİHİ VERDİ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Size bu görevi kim verdi?” sorusuna yönelik cevabı da gündeme oturdu. Kılıçdaroğlu provokatif soru karşısında şunları söyledi:

CHP'nin tarihi verdi. CHP'nin tarihinde böyle şeyler yoktur. Olduğu zaman o partiden çıkarılır. Belediye başkanları vardır, böyle milletvekilleri vardır. CHP'nin ahlaki üstünlüğü tartışılmazdır. Benim görevim bunu korumak. Parti kuruluşundaki ahlaki kodlara dönmek zorundadır. Bunu yapmadığımız takdirde ben görevimi yapmamış ve partiye ihanet etmiş olurum. Para pul işine giren insanı ben nasıl koruyacağım? Parayla pulla delege satın alan adamı ben nasıl koruyacağım?

 

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Sözcü TV'de 'Genel başkan' krizi! Kılıçdaroğlu'ndan taraflı sorulara ağır yanıt!

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Yorumlar

Şuayip

Sanki boks maçi gibi bir pr0ğram oldu

Vatandaş

Kk da bile bile kendini her taraftan hançerleyen trollerin karşısına niye çıkıyor,çiksana doğru dürüst kanal akite Ali karahasanoğlunun yada murat alanın karşısına seviye insanlik gör gazetecilik gör,dök içini onlara demi kk harakiri yaparasin sen bre.
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