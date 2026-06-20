İstanbul'da 'LGBT dostu okul' skandalı! Sapık öğretmen cinsiyet değiştirip derslere girdi!

İstanbul Sarıyer’deki Özel Açı Ortaokulu’nda bir İngilizce öğretmeninin cinsiyet değiştirerek derslere girmeye devam etmesi velilerin büyük tepkisini çekti. Okul yönetiminin tepkileri dindirmek için velilere "Cinsel Kimlik Gelişimi" semineri düzenlemesi üzerine durum Milli Eğitim Bakanlığına şikayet edildi. MEB, pedagojik esaslar doğrultusunda olayla ilgili jet soruşturma başlattı.

İstanbul Sarıyer'de faaliyet gösteren Özel Açı Ortaokulu, bir öğretmenin yasal süreçle cinsiyet ve isim değiştirmesinin ardından başlayan tartışmalarla gündeme oturdu.

Okulda görev yapan İngilizce öğretmeni Burak Ü., İstanbul 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak cinsiyetini kadın, ismini ise 'Zoe Lila' olarak değiştirdi. Ancak bu değişimin ardından öğretmenin mevcut sınıflarında derslere girmeye devam etmesi, okul yönetimi ile veliler arasında büyük bir krize yol açtı.

DERSLERE VE REHBERLİK GÖREVİNE DEVAM ETTİ

Mahkeme kararının ardından yeni kimliğiyle okulda kalmaya devam eden öğretmenle ilgili süreç şu şekilde gelişti:

Cinsiyetini değiştiren öğretmen, İngilizce derslerinin yanı sıra 6. sınıf rehber öğretmenliği görevini de yürütmeyi sürdürdü.

Öğretmenin hızlı değişimi ve derslere bu şekilde girmesi, ortaokul çağındaki öğrenciler arasında pedagojik açıdan kafa karışıklığına neden oldu.

Durumu kabul etmeyen ve çocuklarının gelişiminden endişe eden çok sayıda veli, okul yönetimine başvurarak öğretmenin görevden alınmasını talep etti.

OKUL YÖNETİMİNDEN TEPKİ ÇEKEN "SEMİNERLİ" ÇÖZÜM

Velilerden gelen yoğun şikayet ve baskılar üzerine okul yönetimi, öğretmeni görevden almak yerine tartışılan bir adım attı. Okulda velilere yönelik "Cinsel Kimlik Gelişimi" konulu bir seminer organize edildi. Yönetim tarafından velilerin cep telefonlarına gönderilen bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Sayın velimiz, öğretmenimiz Burak Ü. cinsiyet dönüşüm sürecinin aşamalarından biri olan isim değişikliği gerçekleşmiştir. Öğretmenimiz artık Zoe Lia isim ve soy ismiyle bizimle devam edecektir. Prof. Dr. Özgür Öner'in vereceği seminerde görüşmek dileğiyle."

Okul yönetiminin bu yaklaşımını yetersiz bulan ve tepki gösteren veliler, durumu doğrudan İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine taşıyarak resmi şikayette bulundu.

BAKANLIK DEVREDE: MEB'DEN JET SORUŞTURMA

Velilerin çığ gibi büyüyen şikayetleri ve kamuoyuna yansıyan iddiaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, yaşanan olayla ilgili vakit kaybetmeksizin geniş kapsamlı bir inceleme ve soruşturma süreci başlattı.

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, durumun hassasiyetine vurgu yapılarak, "Konunun pedagojik esaslar bakımından incelenerek genel denetimler başlamıştır" denildi. Müfettişlerin okulda yapacağı incelemelerin ardından idari bir karar verilmesi bekleniyor.