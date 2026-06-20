CHP’li Yarkadaş noktayı koydu! ‘Kırılan kapı da yok pencere de!’
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CHP Genel Merkezi’nin görevden aldığı Gaziantep eski İl Başkanı Vakkas Acar’ın, “Atanan kişiler kapıları kırıp içeri girdiler” iddiasını CHP’li Barış Yarkadaş yayınladığı videoyla çürüttü.
Sosyal medyadan CHP Gaziantep İl Başkanlığı önünden çekilen bir videoyu paylaşan Yarkadaş; “CHP’nin görevden alınan Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, “Atanan kişiler kapıları kırıp içeri girdiler” demişti. Bu iddianın YALAN olduğu alttaki video ile kanıtlanmış. Kırılan kapı da yok pencere de… Provokatif haberlere inanmayın…” diyerek algı çabalarını çürüttü.
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