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Gündem CHP’li Yarkadaş noktayı koydu! ‘Kırılan kapı da yok pencere de!’
Gündem

CHP’li Yarkadaş noktayı koydu! ‘Kırılan kapı da yok pencere de!’

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CHP Genel Merkezi’nin görevden aldığı Gaziantep eski İl Başkanı Vakkas Acar’ın, “Atanan kişiler kapıları kırıp içeri girdiler” iddiasını CHP’li Barış Yarkadaş yayınladığı videoyla çürüttü.

Sosyal medyadan CHP Gaziantep İl Başkanlığı önünden çekilen bir videoyu paylaşan Yarkadaş; “CHP’nin görevden alınan Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, “Atanan kişiler kapıları kırıp içeri girdiler” demişti. Bu iddianın YALAN olduğu alttaki video ile kanıtlanmış. Kırılan kapı da yok pencere de… Provokatif haberlere inanmayın…” diyerek algı çabalarını çürüttü.

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Yorumlar

Provaktif Haber demis yalakaarkadas!!!!

Cumhuriyetimizi kuran istiklal savasimizi yapanlarin kurdugu CUMHURIYET HALK PARTMIZIN in kapilarini sallayarak Kiran ve giren,,, cumhuriyetimin polislerinin tv lerde yayinlanan o sahnelerini vicdanlarimiz hic bir zaman affetmiyecek,,, O Sahne polisimizi birbiine dusurup birbrine saldirtan guclerin gunleri gibi,,,,, cok aci gunler olarak hafizalarimizdan hic silinmiyecek,,, bir gun o kapilari kirarak girip attiklariniz,,, hakli cikacak ve yenidenpartimiz ve demokrasimizie sahip cikacak,,, goreceksiniz,,, yasayacaksiniz ,hemde yarkadas gibiler gibi, i,,,,,,kapilarindan, kirma , Bieber gazlariyla!!!! Joplarla girmiyecekler,,,, demokratik yollari kullanarak,delege oylariyla ,bayram yapar gibi, ,,, onlarda suratlari kipkirmizi bir sekilde gidecekler emir aldiklari kapilara,,inanin oralardanda ,,,kovulacaklar,,,,, Hani kapilarina gidecegi sevdasiyla istifa Eden belediye baskanlari gibi,,,sanirim,,, kilictaroglunun dun aksamki sozcu tv de dustugu aciz ve acinilacak halini gormussunuzdur,,, yillarca carkci kemal,, yalan makinasi diyen tum medyaniz atese dusmus gibi koruma yayinlarina girdi,,, tabi tgrt Hemen yayina alma teklifiyle on plandaydi,,,, fakat tumu sunu bilsinki,,, bu genc Adama bu halkin enaz ℅40 50 si oy verecek,,, tabii ,,,allah korusun!!!!
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