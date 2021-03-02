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Gündem Yunanistan'ı karıştıran iddia! Böyle isyan ettiler: Türkiye tarafından tokatlanıyoruz
Gündem

Yunanistan'ı karıştıran iddia! Böyle isyan ettiler: Türkiye tarafından tokatlanıyoruz

Bir Türk SİHA'sının Dedeağaç'a kadar fark edilmeden uçtuğunu iddia eden Yunan medyası, "Şu anda bizi tokatlayan sadece Türkiye değil, her yerden tokat yiyoruz. Artık bize neyin acı vereceğini görmek için dikkatli olmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 15:22:00 -

 yeniakit.com.tr 

Operasyon sahasında tüm dengeleri kökten değiştiren ve savaş konseptlerini "sil baştan" yazan Türk SİHA'ları Yunan medyasıdna gündem oldu. Bayraktar TB2 SİHA'nın uçuş grafiklerini harita üzerinde gösteren Yunan medyası, Türk İHA'sının fark edilmeden Dedeağaç'a kadar uçtuğunu ileri sürdü ve şu ifadelere yer verdi:

"16 kilometre içeri girdi"

"Erdoğan'ın gurur duyduğu kötü şöhretli Türk SİHA'larının rotası bu. Meriç bölgesinde görüyoruz ki Yunan egemenliği içine girilmiş. Hem de sınırın 16 kilometre içerisine. Dedeağaç'ın dışına kadar ulaştı."

"GPS'i kapatmadı bile"

Türk SİHA'larının Yunan egemenliğini sürekli olarak ihlal ettiğini iddia eden Yunan medyası şunları kaydetti:

"Türk hava üssünden ayrılan bu İHA, Yunan hava sahasına girerek daha doğrusu Yunan toprağına girerek 16 kilometre derinliğe kadar girdi. Dedeağaç'ın dışına kadar ulaştı ve burada vurulmalıydı. Ve bu İHA uçuşunun kaydedilmemesi için GPS'i kapatmadı bile."

Türkiye'nin bölgede yasadışı NAVTEX'ler yayınlayarak savaş gemileriyle Yunanistan'ı taciz ettiğini öne süren Yunan medyası, Ege Denizi'nde hidrografik araştırmalar yapan Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Çeşme gemisi hakında konuştu.

"TCG Çeşme'yi batırmalıydık"

TCG Çeşme gemisinin yasadışı olarak Yunan sularına girdiğini iddia eden Yunan medyası, "TCG Çeşme ulusal egemenlik alanına girecek olursa batırılacağı konusunda uyarılmış olmalıydı. Yine de girmesi durumunda onu kovalamalı ve gitmezse batırmalıydık. Angajman kuralları budur ve bu dünya çapındadır." diyerek gülünç sözler sarfetti.

Dedeağaç'a kadar giren Türk SİHA'sının Yunan askeri hareketlerini izlediğini aktaran Yunan medyası, "Şu anda bizi tokatlayan sadece Türkiye değil, her yerden tokat yiyoruz. Artık bize neyin acı vereceğini görmek için dikkatli olmalıyız" ifadelerine yer verdi.

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