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Yunanistan'ı bitiren açıklama! 15,5 milyar avro...

ECB, Yunanistan'ın en büyük dört bankasının sermaye değerinin olumsuz bir ekonomik senaryoda 15,5 milyar avro azalabileceği uyarısında bulundu.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:57
Yunanistan'ı bitiren açıklama! 15,5 milyar avro...

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Yunanistan'ın en büyük dört bankasının sermaye değerinin olumsuz bir ekonomik senaryoda 15,5 milyar avro azalabileceği uyarısında bulundu.

ECB, Yunan bankalarına yönelik 2018 stres testi sonuçlarını yayımladı. Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada, stres testi sonuçlarının, Yunanistan'ın en büyük dört bankası olan Alpha Bank, Eurobank, NBG ve Piraeus Bank’ın sermaye değerinin üç yıllık bir dönemi kapsayan olumsuz bir ekonomik senaryoda 15,5 milyar avro ve ya 9 yüzde puan azalacağını gösterdiği bildirildi.

Açıklamada, sermaye kaybının Alpha Bank için 8,56 puan, Eurobank için 8,68 puan, NBG için 9,56 puan, Piraeus Bank içinse 8,95 puan olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Dört bankaya, AB çapında Avrupa Bankacılık Otoritesi, (EBA) çalışması ile aynı metodoloji ve yaklaşımı izleyerek bir stres testi gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, “Ancak Avrupa İstikrar Mekanizmasının ağustos ayında Yunanistan için İstikrar Destek Programı'nın sona ermesinden önce, testin tamamlanması amacıyla hızlandırılmış bir çizelge uygulandı.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca bunun bir "geçme" ve ya "kalma" testi olmadığı belirtilerek, test sonuçlarının ilgili diğer denetleyici bilgilerle birlikte, bankaların durumuna ilişkin genel bir denetim değerlendirmesi oluşturmak için kullanıldığı bildirildi.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:57
  1. Yunanistan

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  • EmirdagliEmirdagli46 dk önce
    Biz gurbetciler olarak yunanistanin tumune satin almak icin talibiz lutfen ciprasa bildirin
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