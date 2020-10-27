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Dünya Yunanistan'dan yeni provokasyon! Boş durmuyorlar
Dünya

Yunanistan'dan yeni provokasyon! Boş durmuyorlar

Atina'da bir araya gelen Yunanistan, Rum Kesimi ve İsrail dışişleri bakanları, Doğu Akdeniz'de oluşturdukları üçlü formatın diğer bölge ülkelerine de açık olduğunu vurguladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 20:03:00 -
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Boş durmuyorlar

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de provokasyonlarına yenisini ekledi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya gelen Yunanistan, Güney Rum Kesimi ve İsrail dışişleri bakanları, Doğu Akdeniz'de ticaret, enerji ve savunma alanında işbirliğini güçlendirmeye devam edecekleri mesajı verdi.

Üçlü ortaklığın diğer bölge ülkelerine de açık olduğuna ve grubun genişletilebileceğine vurgu yapan dışişleri bakanları, hedeflerini bölgede istikrar ve güvenliği artırmak olarak açıkladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İsrail ve Rum mevkidaşları Gabi Aşkenazi ve Nikos Hristodulidis ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, "Toplantımız maalesef Türk tarafının yeni yasa dışı eylemlerinin gölgesinde gerçekleşti" ifadesi kullanıldı.

Kapalı Maraş için tepki gösterdiler

Türk hükümetini, sözde "Yunan kıta sahanlığı içindeki bölgeleri yasa dışı sismik araştırmalar için hukuksuz bir şekilde kullanmak"la suçlayan Dendias, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaya trafiğine kısmen açılan Kapalı Maraş'a yaptığı ziyareti de "kışkırtma" olarak nitelendirdi. Dendias, Türkiye'yi "yasa dışı eylemleriyle her tür yapıcı diyalog girişimini tahrip etmeye çalışmakla" suçladı.

Dendias Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail arasındaki üçlü ortaklığa AB ve ABD'nin desteğini de vurgulayarak bu ortaklığın, gücünü uluslararası hukuk ilkeleri üzerine kurulu olmasından aldığını kaydetti.

"İşbirliği Türkiye'yi hedef almıyor"muş

Yunan Dışişleri Bakanı, üç ülke arasındaki işbirliğinin Türkiye'yi hedef almadığını iddia ederek "Eski stereotipleri aşan, bölge haritasını yeniden şekillendiren, karşılıklı anlayışa dayalı yeni bir coğrafya meydana getiriyoruz. Bölgemiz 19'uncu yüzyıla geri dönmeyecek" diye konuştu.

Üç ülke arasındaki işbirliği projeleri arasında İsrail, Güney Kıbrıs ve Girit adası arasında elektrik şebekesi oluşturulması da bulunuyor. Deniz altından döşenecek kablolarla kurulacak bağlantının 2023 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

 

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Yorumlar

ORUÇ REİS

Kaçlı format kurarsanız kurun. Mavi vatanımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Sizin formatınız bize sökmez.
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Anlaşılan o ki

Üçlü formata bir bizi istemiyorlar. Bizim iktidar Yunanistan'a diyalog mesajları gönderiyor da? Yalnız Yunan değil diğer ülkelerde bizimle diyalog ve anlaşmak istemiyor. Allah için. Azerbaycan ve Katar dışında kiminle iyiyiz?
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