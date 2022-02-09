Yunanistan'dan yeni F-35 hamlesi

Görevinden ayrılmadan hemen önce Yunan medyasına özel olarak bir röportaj veren ABD’nin Atina Büyükelçisi Geofreyy Pyatt, Yunan Hava Kuvvetlerinin F-35 savaş uçağı alımı için Washington’a planlı bir ziyaret gerçekleştireceğini ifade etti.

Pyatt, Yunanistan’ın F-35 alımı olasılığına dair şunları kaydetti:

"Öncelikle en önemli noktadan başlayalım. Yunanistan, F-35 programının bir parçası olacak. Bence bu hem Yunan hükümeti hem Yunan Hava Kuvvetleri hem de ABD yönetimi tarafından açıkça anlaşılmış durumda. Bu konu hakkında yalnızca benden değil diğer üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden de açıklamalar duydunuz."

Yunan Hava Kuvvetlerine bağlı bir heyetin Şubat ayı içerisinde Washington’u ziyaret ederek olası alımı konuşmayı bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Yunan medyası tarafından ortaya atılan bir diğer iddiaya göre ise ABD Hava Kuvvetleri ve F-35 programına bağlı üst düzey yetkililerin Atina’da Yunan Savunma Bakanlığını ziyaret ederek F-35 hakkında bilgiler verdi.

ABD’li askeri yetkililerin altyapı için Yunan hava üslerinde çalışmalar icra etmesi de bekleniyor.

Yunanistan’ın olası F-35 alımı

Yunanistan, elinde bulunan Blok 30 tipi F-16 savaş uçaklarını değiştirmek için 25 ila 30 adet arasında F-35 almayı değerlendiriyor.

Ancak Yunanistan’ın F-35 alımının hızlı bir süreç içerisinde gerçekleşmesi beklenmiyor. Yunan hükümeti varsayımsal olarak yarın F-35’ler için istek mektubu (LoR) iletse bile programın uygulanması en az 5 yıl alacak.

5 yıllık süreç siparişin tamamen sona ermesini ifade ediyor. Bu sürece uçakların inşası, Yunan pilotların eğitimi, simülatör tedarikleri, hangar ve altyapı inşaları da dahil. Bu noktadaki karar ise Yunan hükümetine ait. Elbette öncelikle her biri en az 100 milyon dolara mal olacak uçaklar için öncelikle ciddi bir bütçe ayrılması gerekiyor.

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