Yunanistan’dan Ukrayna’ya zırhlı araç yardımı!

YENİ AKİT ANKARA

Batı Trakya’nın Gümülcine bölgesinde yayın hayatını sürdüren Türklerin yayın organı Gündem Gazetesi’nde yer alan habere göre, Ukrayna’ya gönderilecek araçların 1994 yılında Yunanistan’a teslim edildiği kaydedildi. Bu arada, Almanya’nın, Yunanistan’a BMP -1 araçlarının yerine Alman yapımı Marder tipi zırhlı araçları vereceği belirtildi.

İlk aşamada 30 zırhlı araç gönderilecek

Konuyla ilgili ayrıntıların Almanya ile Yunanistan milli savunma bakanları tarafından görüşüleceği ve mümkün olan en kısa zamanda anlaşmanın yürürlüğe gireceği ifade edildi. Yunanistan ordusunda 147 adet BMP -1 tipi zırhlı araç olduğu belirtilirken, ilk aşamada Yunanistan’ın 30 adet aracı Ukrayna’ya göndereceği dile getirildi.

Muhalefet tepkili

Diğer yandan Yunanistan’da muhalefet, konunun ilk olarak Almanya Savunma Bakanlığı tarafından duyurulduğunu belirterek, hükümeti bu konuda eleştiriyor.