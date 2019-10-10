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Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, TSK'nın Barış Pınar Harekatı'na ilişkin skandal bir çağrıda bulundu.

10 Ekim 2019 Perşembe 21:32
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı

Türkiye’nin Suriye’de başlattığı askeri operasyonu kınadıkları ifade eden Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, operasyona derhal son verilmesi çağrısını yaptı.

Açıklamada, “Yunanistan, Avrupa Birliği’nin duruşunu tamamen destekliyor, Türkiye’nin bağımsız ülkenin topraklarındaki yeni tek taraflı askeri eylemlerini kınıyor ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri eylemlerine derhal son verilmesi çağrısını yapıyor. Uluslararası hukuku ihlal eden operasyonlar bölgedeki istikrarı bozuyor ve Birleşmiş Milletler’in Suriye krizini çözme çabalarını tehlikeye atıyor” ifadelerine yer verildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye, Suriye’deki operasyonunun olası insani sonuçlarından dolayı uluslararası toplum karşısında sorumluluk taşıyor” dedi.

İngiltere'den flaş operasyon açıklaması: Güvence verdiler

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 21:32
  1. Yunanistan
  2. Barış Pınarı Harekatı

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  • beyzik bilekmollabeyzik bilekmolla7 dk önce
    Yunanistan ayni bizim feministler gibi konusuyor içlerine kezban hatemi mi kaçmış sözlerinin hiçbiri gerceklerle bagdaşmıyor
  • MICODERIMICODERI11 dk önce
    YUNANISTAN DENILEN .......LAR ALMANYA INGILTERE FRANSANIN KÖPGIDIR ASLINDA YUNANISTANIN SAHIBI BU ÜC ÜLKEDIR BUNLAR YUNANISTANI HEM SATIN ALDILAR HEM SIMDI TÜRKIYEYE KARSI KULANIYORLAR.
  • mısamısa14 dk önce
    reis ne olur bu operasyondan sonra şu mültecilere avrapa kapılarını açta, bunlar dünyanın kaç bucak olduğunu görsünler

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