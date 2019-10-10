Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, TSK'nın Barış Pınar Harekatı'na ilişkin skandal bir çağrıda bulundu.

Türkiye’nin Suriye’de başlattığı askeri operasyonu kınadıkları ifade eden Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, operasyona derhal son verilmesi çağrısını yaptı. Açıklamada, “Yunanistan, Avrupa Birliği’nin duruşunu tamamen destekliyor, Türkiye’nin bağımsız ülkenin topraklarındaki yeni tek taraflı askeri eylemlerini kınıyor ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri eylemlerine derhal son verilmesi çağrısını yapıyor. Uluslararası hukuku ihlal eden operasyonlar bölgedeki istikrarı bozuyor ve Birleşmiş Milletler’in Suriye krizini çözme çabalarını tehlikeye atıyor” ifadelerine yer verildi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye, Suriye’deki operasyonunun olası insani sonuçlarından dolayı uluslararası toplum karşısında sorumluluk taşıyor” dedi. İngiltere'den flaş operasyon açıklaması: Güvence verdiler Avrupa ülkesinden Barış Pınarı Harekatı'na flaş destek!

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