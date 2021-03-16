Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı yeni provokasyon! Resmen kaşınıyorlar
Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı provokasyon peşinde koşan Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan, uluslararası anlaşmaları ihlal ederek adaları silahlandırmaya devam ediyor. Adaların silahlandığına dair görüntüler son olarak Sakız Adasından geldi.
Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan, Türkiye sınırına 7.5 kilometre bulunan ve gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat düzenledi.
Yunan Özel Kuvvetleri tarafından düzenlenen tatbikatta atış eğitimi gerçekleştirdi. Tatbikata 40'ın üzerinde özel kuvvetlere bağlı askerin katıldığı ifade edildi. Atina hükümeti, Sakız Adası'nda gerçekleştirdiği tatbikatla imzaladığı Lozan Antlaşması'ndaki kuralları ihlal etmiş oldu.
ABD ve Suudi Arabistan ile ortak tatbikat
Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Fransa, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Suudi Arabistan'la da ortak tatbikat düzenliyor. Söz konusu tatbikat için Suudi Arabistan'a ait altı savaş uçağı, Girit Adası'ndaki Souda Askeri Üssü'ne konuşlanmıştı.