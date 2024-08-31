Yunanistan'dan Türkiye'ye girdi, yakalandı! Araçtan çıkanlara inanamayacaksınız

Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen bir otomobilde yapılan aramada, sınır görevlileri şaşırtıcı bir keşif yaptı.

Araçta 3 kanguru, 3 alpaka, 1 Patagonya marası, 12 papağan ve 23 uçan sincap bulundu. Bu kadar çeşitli ve egzotik hayvanların bir arada ele geçirilmesi, sınırda büyük bir şaşkınlık yarattı. Olay, yasadışı hayvan ticaretine yönelik ciddi bir ihlal olarak değerlendirildi ve konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.