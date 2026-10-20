AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül’den Fon Soruşturması Açıklaması:

Konuşmasında AK Parti’nin kuruluş felsefesine ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki siyaset anlayışına dikkat çeken Abdulhamit Gül, partinin varlık sebebinin adaletin tam anlamıyla tesisi ve yolsuzlukla tavizsiz mücadele olduğunu belirtti. Fon meselesinde de ilk andan itibaren net bir duruş sergilendiğini ifade eden Gül, idari ve adli alanda tüm mekanizmaların ivedilikle işletildiğini kaydetti.

DDK SORUŞTURMASI VE GÖREVDEN ALMALAR

Sürecin bizzat Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda takip edildiğini hatırlatan Gül, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulan Fon Koordinasyon Kurulu’nun çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Anayasal bir kurum olan Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) da talimat üzerine kapsamlı bir inceleme başlattığını belirten Gül, hazırlanan ön inceleme raporlarının ve soruşturma sonuçlarının titizlikle tamamlanarak yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılmasını beklediklerini söyledi. Gül ayrıca, Cumhurbaşkanı kararıyla eski ve yeni Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlarının görevden alındığını hatırlattı.

Yargısal sürecin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kesintisiz yürüdüğünü ifade eden Abdulhamit Gül, 87'si tutuklu olmak üzere toplam 403 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. İlgili portföy ve fon yöneticilerinin tüm mal varlıklarına el konulduğunu, haksız kazanç havuzundaki hesapların ve varlıkların dondurulduğunu vurguladı.

ÜÇ TEMEL İLKE

Gül, devletin yürüttüğü bu süreçte taviz verilmeyen üç temel yaklaşımı şu sözlerle sıraladı:

1.Yatırımcıların gasp edilen haklarının eksiksiz iadesi,

2. Manipülatörlerle ve fahiş kazanç sağlayanlarla hesaplaşılması, hiçbir tolerans gösterilmemesi,

3. Sermaye piyasalarının güvenilirliğinin ve reel sektörün korunması.

Konuşmasını kararlılık mesajıyla tamamlayan Abdulhamit Gül, AK Parti'nin tek pusulasının adalet olduğunu yineleyerek, "Hiçbir unvan kimseye dokunulmazlık sağlamaz; adalet neyi gerektiriyorsa sonuna kadar o yapılacaktır" ifadelerini kullandı.