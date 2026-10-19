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Gündem Van'dan Ankara'ya gelen yolcu otobüsünde inanılmaz düzenek!
Gündem

Van'dan Ankara'ya gelen yolcu otobüsünde inanılmaz düzenek!

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Van'dan Ankara'ya gelen yolcu otobüsüne kurulan düzeneğin içerisinden 5 kişi çıktı. Operasyonun ardından otobüsün şoförü ve muavini polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sırasında Van'dan Ankara'ya hareket eden şehirlerarası yolcu otobüsü takibe alındı.

Polis ekipleri, güzergah boyunca takip ettikleri otobüsü Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) kontrol etti. Araçta yapılan incelemede, ilk bakışta fark edilmeyen bir bölme tespit edildi.

Polisin otobüste gerçekleştirdiği detaylı aramada, aracın taban kısmında özel olarak oluşturulmuş gizli bir alan bulundu. Yolcuların bulunduğu bölümün altında yer alan gizli bölme, ekiplerin dikkatli incelemesi sonucunda ortaya çıkarıldı. Bölmenin açılmasıyla otobüste saklanan kişilere ulaşıldı. Araçta yapılan arama, düzensiz göçmenlerin şehirlerarası yolculuk sırasında nasıl gizlendiğini de gözler önüne serdi.

GİZLİ BÖLMEDEN 5 KİŞİ ÇIKTI

Polis ekipleri, otobüsün tabanındaki bölmede Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi. Gizli alandan çıkarılan 5 kişi, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmenlerin söz konusu bölmede ne kadar süre yolculuk yaptığına ilişkin bilgi verilmedi. Öte yandan otobüsün tabanında oluşturulan alanın, araç içerisindeki olağan yolcu bölümlerinden farklı olarak gizlenmiş olması dikkat çekti.

Operasyonun ardından otobüsün şoförü ve muavini polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İki şüpheli hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından şoför ve muavinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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