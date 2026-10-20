Huzurun hakim olduğu şehirde kan aktı! 70 yaşındaki adam 60 yaşındaki arkadaşını öldürdü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye'nin en huzurlu şehri olarak bilinen Sinop'ta korkunç bir olay yaşandı. 70 yaşındaki adam tartıştığı 60 yaşındaki arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti.
Sinop’un Erfelek ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti.Olay, Erfelek ilçesi Merkez Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Aydın (70) ile arkadaşı Sabri Karasu (60) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemal Aydın, silahla Sabri Karasu’yu vurdu. Aydın, daha sonra aynı silahla intihar etti.
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Aydın ve Karasu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.