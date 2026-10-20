Tıp dünyası sırrını çözemedi: 60 yıldır uyumayan adam!
Vietnam'da yaşayan 81 yaşındaki Thai Ngoc, 60 yıldır uyumadığı iddiasıyla dünyada gündem oldu. Sıra dışı durumla ilgili araştırmalar devam ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Vietnam'da yaşayan 81 yaşındaki Thai Ngoc, 60 yıldır uyumadığı iddiasıyla dünyada gündem oldu. Sıra dışı durumla ilgili araştırmalar devam ediyor.
Vietnam’ın Quang Nam eyaletinde yaşayan 81 yaşındaki Thai Ngoc, onlarca yıldır hiç uyumadan hayatını sürdürdüğünü iddia ediyor. Ngoc’un sıra dışı açıklamaları hem çevresindekilerin hem de bilim dünyasının ilgisini çekerken, durumunun nedenine ilişkin henüz kesin bir açıklama bulunmuyor.
AĞIR BİR HASTALIKTAN SONRA ORTAYA ÇIKTI Uyku sorununun 20’li yaşlarında geçirdiği ağır ve yüksek ateşli bir hastalığın ardından başladığını söyleyen Ngoc, kısa süreliğine bile uykuya dalamadığını belirtiyor. Ailesi de yıllardır onu uyurken görmediklerini ifade ederken, yaşlı adamın sorunu aşmak için denediği yöntemlerden sonuç alamadığı aktarılıyor. Uyku sorununu gidermek amacıyla ilaçlar, geleneksel tedaviler ve çeşitli yöntemler denediğini belirten Ngoc, tüm çabalarına rağmen uyuyamadığını dile getiriyor.
1 GECE BOYUNCA GÖZLEMLENDİĞİ İDDİA EDİLDİ Gündüzleri tarlada çalışan Ngoc'un, geceleri de tarım işleriyle uğraştığı bildirildi. Uykusuzluğa rağmen günlük yaşamını sürdürebilmesi, çevresindekilerde şaşkınlığa neden oluyor. Sosyal medyada bir içerik üreticisi 2023 yılında Ngoc'un evinde bir gece geçirdiğini ve bu süre boyunca Ngoc'un hiç uyumadığını gözlemlediği aktardı.
TEŞHİS KONULAMADI Yerel sağlık yetkilileri, Ngoc'un genel sağlık durumunun yaşına göre iyi olduğunu belirtirken, durumuna ilişkin net bir tıbbi teşhis konulamadığını ifade etti. Uzmanlar, yaşanan travmalar veya geçirdiği ağır hastalığın bu durumu tetiklemiş olabileceğini değerlendiriyor.
Fon krizi ile devam eden sürecin asıl hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bulunduğunu anlatan gazeteci Tamar Tanrıyar, yaşananların kendisini..
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23