Tıp dünyası sırrını çözemedi: 60 yıldır uyumayan adam!

AĞIR BİR HASTALIKTAN SONRA ORTAYA ÇIKTI Uyku sorununun 20’li yaşlarında geçirdiği ağır ve yüksek ateşli bir hastalığın ardından başladığını söyleyen Ngoc, kısa süreliğine bile uykuya dalamadığını belirtiyor. Ailesi de yıllardır onu uyurken görmediklerini ifade ederken, yaşlı adamın sorunu aşmak için denediği yöntemlerden sonuç alamadığı aktarılıyor. Uyku sorununu gidermek amacıyla ilaçlar, geleneksel tedaviler ve çeşitli yöntemler denediğini belirten Ngoc, tüm çabalarına rağmen uyuyamadığını dile getiriyor.