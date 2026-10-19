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Dünya Rum yönetimi onayladı: Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden KKTC kararı
Dünya

Rum yönetimi onayladı: Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden KKTC kararı

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Rum yönetimi onayladı: Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden KKTC kararı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Hristodulidis, BM'nin KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holgun ile gerçekleştirilecek üçlü görüşme için önerdiği tarihlere olumlu cevap verdi. Kararı Hristodulidis yaptığı açıklamayla duyurdu.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, yarın KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde Kıbrıs müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

GKRY'DEN ÜÇLÜ ZİRVE TARİHİNE OLUMLU CEVAP

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holgun’in adaya gelişi ve iki liderle ortak görüşme gerçekleştirmesi için bazı tarihler önerdiği belirtildi. Rum tarafının önerilen tarihlere olumlu yanıt verdiğini açıklayan Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın da olumlu yanıt vermiş olmasını beklediğini ifade etti. Holgun’in ekim ayı içerisinde adaya gelmesinin öngörüldüğünü kaydeden Hristodulidis, üçlü görüşmenin kesin tarihinin BM tarafından açıklanacağını söyledi.

 

'RUM TARAFI HAZIR, TÜRKLER OLUMLU KARŞILIK VERİRSE DÖRT GEÇİŞ KAPILARI KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPILABİLİR'

Hristodulidis, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile yarın gerçekleştireceği görüşmenin ardından dört yeni geçiş kapısının açılmasına ilişkin açıklama yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruyu da yanıtladı. Dört geçiş kapısı konusunda ilerleme sağlanmasını umduğunu belirten Rum lider, Rum tarafının buna hazır olduğunu savundu. Hristodulidis, Türk tarafından olumlu karşılık gelmesi durumunda geçiş kapıları konusunda açıklama yapılabileceğini ifade etti.

LİDERLER YARIN BİR ARAYA GELECEK

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis’in yarın saat 11.00’de BM ev sahipliğinde bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, Kıbrıs müzakere süreci ve güven artırıcı önlemler kapsamında yeni geçiş kaplarının açılmasına ilişkin konuların ele alınması öngörülüyor. Öte yandan, dört yeni geçiş kapısının açılması konusunda taraflar arasında henüz anlaşma sağlandığına ilişkin resmİ bir açıklama yapılmadı.

GKRY Yüksek Mahkemesi, Girne’de Türkiye Cumhuriyeti aleyhine dava açan iki Kıbrıslı Rum’un toplam 71 bin 740 euroluk tazminat kararını bozan istinaf hükmünün yeniden incelenmesi için yaptıkları başvuruyu reddetmişti.

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