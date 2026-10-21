SPK düğmeye bastı! 3 aracı kurumun faaliyetleri durduruldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı yeni bültende aracı kurumlara ilişkin dikkat çeken kararlarını kamuoyuyla paylaştı.

Kurulun aldığı karar kapsamında Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Pusula Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

KARAR GECE YARISI İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Üç aracı kurum hakkındaki kararın 21 Ekim 2026 saat 00.01 itibarıyla uygulanmaya başlandığı bildirildi.

SPK bülteninde, söz konusu şirketlerin faaliyetlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

HSBC YATIRIM'A PARA CEZASI

Kurulun bültenindeki bir diğer karar ise HSBC Yatırım Menkul Değerler AŞ'yi ilgilendirdi.

Şirket hakkında gerçekleştirilen incelemenin ardından, nakit ve kıymetlerin zamanaşımının belirlenmesinde yeterli araştırma yapılmaması ile gerekli mesleki dikkat ve özenin gösterilmemesi gerekçeleriyle 354 bin 803 lira 96 kuruş idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

METAS LİSTEDEN ÇIKARILDI

SPK ayrıca Metas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ'nin, Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Değerleme ile Yetkili Kuruluşlar Listesi'nden çıkarılmasına karar verdi.

Öte yandan Fiba Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar TL nominal tutarlı tahvil ve finansman bonosu ihracına yönelik ihraç tavanı da Kurul tarafından onaylandı.

Söz konusu ihracın tahsisli ve nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

YATIRIMCILAR İÇİN YENİ İADE ESASLARI

SPK bülteninde yatırımcıları doğrudan ilgilendiren yeni düzenlemelere de yer verildi.

Zamanaşımına uğrayarak Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) bünyesine ve Takasbank'taki hesaplara aktarılan emanet ve alacakların hak sahiplerine iadesine yönelik yeni esaslar belirlendi.

e-Devlet üzerinden işlem yapılamayan belirli durumlarda hak sahipleri, YTM'nin başvuru formunu doldurarak gerekli belgeleri posta yoluyla gönderebilecek veya elden teslim edebilecek.

Mirasçı, vekil, vasi, kayyum, müşterek hesap sahibi ve tüzel kişi yetkilileri için de ayrı belge şartları uygulanacak.

Eksik veya hatalı başvurularda gerekli düzeltmelerin yapılması için 30 gün süre tanınacak. Eksikliklerin belirtilen süre içerisinde tamamlanmaması durumunda başvuru işlemden kaldırılabilecek.

Sermaye piyasası araçlarının aktarılmış bedelsiz paylarıyla birlikte aynen, nakitlerin ise mevzuatta öngörülen nema tutarıyla hak sahiplerine verilmesi öngörülüyor.