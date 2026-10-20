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Gündem Kılıçdaroğlu’nun koruması muhabire müdahale etti, ortalık karıştı! CHP ile muhabirlerin arasını açan olay!
Gündem

Kılıçdaroğlu’nun koruması muhabire müdahale etti, ortalık karıştı! CHP ile muhabirlerin arasını açan olay!

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Kılıçdaroğlu’nun koruması muhabire müdahale etti, ortalık karıştı! CHP ile muhabirlerin arasını açan olay!

CHP Grup Toplantısı çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na soru soran Sözcü Televizyonu Parlamento Muhabiri Bala Ateş Irmak’a korumaların fiziki müdahalede bulunmasına Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) sert bir açıklamayla tepki gösterdi.

PMD’nin yaptığı yazılı açıklamada; “Bugün Cumhuriyet Halk Partisi’nin Grup toplantısının ardından gazeteci arkadaşlarımızın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na soru sorma çabası karşısında bir koruma terörü yaşanmıştır. Halk TV’ye kayyım atanmasına ilişkin soruya Sayın Kılıçdaroğlu’nun yanıt verdiği sırada “soru yok, soru almıyoruz’ denilerek gazeteci arkadaşlarımız engellenmeye çalışılmış, Sözcü Televizyonu Parlamento Muhabiri Bala Ateş Irmak bir korumanın fiziki müdahalesi sonrasında hafif yaralanmıştır. Arkadaşımızın o anlarda Sayın Kılıçdaroğlu’na durumu anlatma çabası karşısında da ikinci müdahale maalesef CHP Grubunun Basın danışmanından gelmiş, gazeteci arkadaşımız genel başkanın gözü önünde basın danışmanı tarafından sözlü saldırıya uğramıştır. Medyaya, basın emekçilerine yönelik baskıların arttığı bir dönemde, TBMM çatısı altında da böyle bir olayın yaşanmasını, gazeteci arkadaşlarımızı hedef alan fiziki ve sözlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.

 

“KORUMA VE DANIŞMAN HAKKINDA İDARİ VE HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILSIN”

“Meclis koridorları, korumaların kontrolsüz güç gösterisi yapacağı veya basın danışmanlarının meslektaşlarını azarlayabileceği bir baskı alanı değildir” denilen açıklamada; “Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrımızdır: Sözlü özrünüzün kurumsal bir ciddiyet kazanması adına, bir kadın gazeteciye parlamento çatısı altında fiziki müdahalede bulunan koruma görevlisi hakkında derhal gerekli idari ve hukuki işlemlerin başlatılmasını ve cezalandırılmasını bekliyoruz. CHP Yönetimine çağrımızdır: Parlamento muhabirleriyle sürekli bir üslup ve iletişim sorunu yaşayan, zaman zaman azarladığı belirtilen, Grup Basın Danışmanı’nın kurumsal pozisyonunun ve mesleki etiğe sığmayan bu tavrının ivedilikle gözden geçirilmesini talep ediyoruz” denilerek muhabire müdahale eden koruma görevlisi ile sözlü saldırıda bulunduğu belirtilen CHP Basın Danışmanına ilişkin gerekenin yapılması çağrısında bulunuldu.

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