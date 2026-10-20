Ticaret Bakanlığı’ndan Serdar Uslu’ya ödül

Ticaret Bakanlığı 29. Geleneksel Tüketici Ödülleri sahiplerini buldu. Akit TV Genel Müdürü Serdar Uslu da ödüle layık görüldü.

Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl 29’uncusu düzenlenen Geleneksel Tüketici Ödülleri’nin sahipleri açıklandı. Tüketici bilincinin artırılması, hak arama kültürünün yaygınlaştırılması ve piyasadaki hakların korunması amacıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen organizasyonda, farklı sektörlerden çok sayıda kişi ve kuruma ödül takdim edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, medya kategorisinde ödüle layık görülen isimlerden biri de Akit TV Genel Müdürü Serdar Uslu oldu.

Bakanlık tarafından yürütülen seçici kurul değerlendirmelerinde; fahiş fiyat artışları, stokçuluk ve tüketici mağduriyetlerine karşı yürütülen yayıncılık faaliyetleri dikkate alındı. Tüketicilerin yasal hakları konusunda bilgilendirilmesi, hakem heyetlerine başvuru süreçlerinin kitlelere aktarılması ve piyasa denetimlerine yönelik kamuoyu farkındalığı oluşturulması, ilgili kategorideki ödülün verilmesinde temel kriterler olarak belirlendi.

Toplamda 6 farklı kategoride dağıtılan Geleneksel Tüketici Ödülleri; bilinçli tüketicilerden yazılı ve görsel basına, tüketici memnuniyetini ilke edinen firmalardan akademik çalışmalara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ticaret Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen bu organizasyonla, piyasada adil ticaret ortamının sağlanması ve tüketici haklarına saygılı bir ticari ekosistemin teşvik edilmesi amaçlanıyor.