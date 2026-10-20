  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milletvekilini arabayla ezdiler! İsrailli bakandan Avrupa'ya tehdit! 'İç savaş çıkacak' 20 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi Yeni kriz: Petrol var, tanker yok! 'Faizsiz Türkiye süreci ile ekonomik terörü bitirelim' 'Kim Jong-Un öldü!' Ekonomi yönetiminde görev değişiklikleri! Kritik kurumlara atamalar yapıldı Camiye saldırı ihbarı sonrası ABD'de hareketli saatler! Trump Zelenskiy'e kapıyı kapattı: Müzakereleri başkasının yürütme zamanı geldi Brüksel'de kritik zirve! Türkiye ile Belçika arasında ne konuşuldu?
Gündem Ticaret Bakanlığı’ndan Serdar Uslu’ya ödül
Gündem

Ticaret Bakanlığı’ndan Serdar Uslu’ya ödül

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ticaret Bakanlığı’ndan Serdar Uslu’ya ödül

Akit TV Genel Müdürü Serdar Uslu, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Geleneksel Tüketici Ödülü’ne layık görüldü.

Ticaret Bakanlığı 29. Geleneksel Tüketici Ödülleri sahiplerini buldu. Akit TV Genel Müdürü Serdar Uslu da ödüle layık görüldü.

Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl 29’uncusu düzenlenen Geleneksel Tüketici Ödülleri’nin sahipleri açıklandı. Tüketici bilincinin artırılması, hak arama kültürünün yaygınlaştırılması ve piyasadaki hakların korunması amacıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen organizasyonda, farklı sektörlerden çok sayıda kişi ve kuruma ödül takdim edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, medya kategorisinde ödüle layık görülen isimlerden biri de Akit TV Genel Müdürü Serdar Uslu oldu.

Bakanlık tarafından yürütülen seçici kurul değerlendirmelerinde; fahiş fiyat artışları, stokçuluk ve tüketici mağduriyetlerine karşı yürütülen yayıncılık faaliyetleri dikkate alındı. Tüketicilerin yasal hakları konusunda bilgilendirilmesi, hakem heyetlerine başvuru süreçlerinin kitlelere aktarılması ve piyasa denetimlerine yönelik kamuoyu farkındalığı oluşturulması, ilgili kategorideki ödülün verilmesinde temel kriterler olarak belirlendi.

Toplamda 6 farklı kategoride dağıtılan Geleneksel Tüketici Ödülleri; bilinçli tüketicilerden yazılı ve görsel basına, tüketici memnuniyetini ilke edinen firmalardan akademik çalışmalara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ticaret Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen bu organizasyonla, piyasada adil ticaret ortamının sağlanması ve tüketici haklarına saygılı bir ticari ekosistemin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Bakan Bolat'tan hakkındaki iddialara ilişkin yeni açıklama
Bakan Bolat'tan hakkındaki iddialara ilişkin yeni açıklama

Gündem

Bakan Bolat'tan hakkındaki iddialara ilişkin yeni açıklama

Özcan Ünlü’den fon krizi çıkışı: Ömer Bolat üzerinden dikkat çeken mesaj
Özcan Ünlü’den fon krizi çıkışı: Ömer Bolat üzerinden dikkat çeken mesaj

Gündem

Özcan Ünlü’den fon krizi çıkışı: Ömer Bolat üzerinden dikkat çeken mesaj

İstanbul'da selden etkilenen esnafa destek! Bakan Bolat duyurdu
İstanbul'da selden etkilenen esnafa destek! Bakan Bolat duyurdu

Yerel

İstanbul'da selden etkilenen esnafa destek! Bakan Bolat duyurdu

Ömer Bolat açıkladı: Selden etkilenen esnafa 80 milyon TL destek
Ömer Bolat açıkladı: Selden etkilenen esnafa 80 milyon TL destek

Ekonomi

Ömer Bolat açıkladı: Selden etkilenen esnafa 80 milyon TL destek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

Eeee normaldır Gazetem akit İhracatı her ay patlatarak bakana destek verdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23